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娛樂

畢彼特罕談前妻安祖蓮娜 拒認拍拖谷《F1》票房

【明報專訊】《壯志凌雲：獨行俠》約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導，《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）主演賽車片《F1》將於6月26日在港開畫，美國延後一天上映。為了宣傳新戲，畢彼特接受《GQ》雜誌訪問，罕有談到《史密夫決戰史密妻》前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與珠寶設計師新歡恩妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）。

2016年安祖蓮娜以家暴為由，入稟申請離婚，她跟畢彼特為財產分配及子女撫養權等問題，訴訟糾纏8年，直至2024年終於達成協議。《GQ》記者問61歲畢彼特得悉官司告一段落，可有感覺如釋重負？他輕鬆回答：「沒有，我不認為這是什麼重大事情，只不過是完成一些法律程序。」畢彼特目前跟32歲恩妮絲迪拉蒙拍拖，去年7月二人首次拍拖欣賞英國一級方程式大獎賽，同年9月再亮相威尼斯影展，記者問他是否刻意選在賽車場上公開戀情，畢彼特笑着否認：「如果人生有太多計算，會有多累啊？生活只是一種進程，關係亦都一樣。」

《F1》講述《2百萬奪命奇案》查維爾巴頓（Javier Bardem）穿針引線下，懷才不遇的天才賽車手桑尼希斯（畢彼特飾）與《黑鏡》丹森艾迪斯（Damson Idris）扮演新晉車手組隊進軍一級方程式賽場的故事。

相關字詞﹕恩妮絲迪拉蒙 安祖蓮娜祖莉 畢彼特

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