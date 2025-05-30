畢彼特罕談前妻安祖蓮娜 拒認拍拖谷《F1》票房

2016年安祖蓮娜以家暴為由，入稟申請離婚，她跟畢彼特為財產分配及子女撫養權等問題，訴訟糾纏8年，直至2024年終於達成協議。《GQ》記者問61歲畢彼特得悉官司告一段落，可有感覺如釋重負？他輕鬆回答：「沒有，我不認為這是什麼重大事情，只不過是完成一些法律程序。」畢彼特目前跟32歲恩妮絲迪拉蒙拍拖，去年7月二人首次拍拖欣賞英國一級方程式大獎賽，同年9月再亮相威尼斯影展，記者問他是否刻意選在賽車場上公開戀情，畢彼特笑着否認：「如果人生有太多計算，會有多累啊？生活只是一種進程，關係亦都一樣。」

《F1》講述《2百萬奪命奇案》查維爾巴頓（Javier Bardem）穿針引線下，懷才不遇的天才賽車手桑尼希斯（畢彼特飾）與《黑鏡》丹森艾迪斯（Damson Idris）扮演新晉車手組隊進軍一級方程式賽場的故事。