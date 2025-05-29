【開箱】《不老泉說》盜寶動作大雜燴 乏創意 大明星大導演難救

動作戲可觀

《不老泉說》講述考古學家Luke（尊卡辛斯基飾）受患有絕症的富豪Owen（當奴基臣飾）所託，要尋找不老之泉。Luke從父親的筆記中得悉有一秘密組織「道路守護者」數百年前已把泉口封死，但有反對者把不老之泉所在地的線索，暗藏在6幅名畫之中。Luke到泰國偷了其中一張，惹來當地黑幫及神秘女郎Esme（伊莎岡沙利斯飾）追截；僥倖逃脫的Luke轉而向在倫敦擔任博物館策展人的胞妹Charlotte（妮坦莉寶雯飾）「求助」，並使計讓她加入團隊；其間Esme及國際刑警對他們窮追不捨，最後能否找到不老之泉，讓泉水治癒Owen的絕症？

先說此片優點，動作場面緊湊，一開場已是Luke在曼谷唐人街被追截的畫面，連串飛車戲之後轉戰火車，遭到Esme伏擊，又是一輪拳腳較量。其後Esme帶兵 追蹤至打撈沉船、Luke等人在工作室遭泰國黑幫報復及國際刑警殺到，以及在維也納的圖書館再次迎戰Esme，不管槍戰還是埋身肉搏，均拍出緊張氣氛。另外，此片在曼谷唐人街及火車站取景，還有奧地利的國家圖書館、倫敦、利物浦，以及埃及金字塔等，以鏡頭帶觀衆去旅遊；就算搭建出來的不老之泉，也似模似樣。

人設不連貫

《不老泉說》的缺點也不少，譬如人設不連貫，以Charlotte為例，她一直不願冒險，跟Luke也久未聯絡，對方甚至連累她遭博物館解僱，為何會突然改變心意，既幫忙在打撈沉船找失蹤名畫，又到維也納查看「邪惡聖經」，甚至把兒子也帶在身邊；雖說Owen從中作梗，用錢遣走其已離婚的丈夫到日本公幹一年，她也沒必要讓兒子一起冒險，何况她一直不贊成尋找不老之泉。

此片帶有不少同類電影的色彩，像盜畫、找不老之泉，可看到《奪寶奇兵》、《驚天奪寶》的影子。Luke與Esme如貓捉老鼠般鬥智鬥力，又互相吸引，《龍鳳鬥智》不是已珠玉在前？要從名畫與邪惡聖經之間找出不老之泉所在地的線索，可會聯想起《達文西密碼》？全片就像東拼西湊的類型電影大雜燴，卻欠缺讓人振奮的新意；佔戲最重的尊卡辛斯基與妮坦莉寶雯根本無戲可演，也無從發揮；較可觀可能只有身手靈敏、外形亮麗的伊莎岡沙利斯，每場戲不管多陳腔濫調的鋪排，有她出現，總令人眼前一亮。