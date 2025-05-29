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娛樂

韓總統大選前夕 aespa成員Karina捲拉票風波

【明報專訊】韓國總統大選6月3日舉行，當地演藝界為了避嫌，不會政治表態，無論言行甚至打扮都比平日謹慎，男團TXT早前便以握緊拳頭代替舉起V字手勢拍照，避免遭解讀為國民力量黨2號候選人金文洙的支持者；男團Zerobaseone成員金泰來在社交媒體上載「舉V」照片，亦聽從粉絲建議刪相。

女團aespa成員Karina前日上載在日本街頭拍攝的照片到社交媒體，照片中她穿著紅黑色外套，胸口印有「2」字，並留下玫瑰花的表情符號，令人質疑她為金文洙拉票，因後者以紅色為象徵顏色，並參與「玫瑰大選」，金所屬的國民力量黨發言人亦轉載aespa照片並配上《Supernova》等歌曲，趁機「抽水」。「玫瑰大選」一詞源於2017年國會通過彈劾朴槿惠後，提前在5月玫瑰盛開的日子舉行總統補選。

Karina拉票風波觸發支持和反對兩派網民隔空對罵，昨日她已刪相並透過粉絲社交平台「Bubble」道歉，承諾「以後會更謹慎，讓大家擔心了，非常抱歉」。她所屬的事務所SM娛樂亦發聲明強調Karina只想分享日常生活，並無其他意圖，在意識到有關照片可能令人誤解後已立即刪帖。

另一方面，韓國組合高耀太成員申智昨亦批評網民轉載她跟粉絲一張舊合照，訛稱她在相中「舉V」藉以支持金文洙，申智要求對方刪相，否則將會採取法律行動。

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