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娛樂

《混沌少年時》勢贏亞軍《怪奇物語4》 《妖惑心計》Netflix收視稱冠

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布5月19至25日的一周收視，《恐懼大街：舞會王后》以1070萬觀看次數在英語電影榜稱冠，動畫《無敵貓劍俠: 8+1條命》及《母愛食堂》分佔亞季。德國《域外營救》以540萬觀看次數，重登非英語電影榜首，西班牙片《不良愛戀》緊隨其後，法國《改車無敵手3》佔季軍。

本月22日上架的《妖惑心計》，由金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）、《奪命狂DATE》美瑾法希（Meghann Fahy）、《龍之家族》美莉艾葛（Milly Alcock）主演，講述一名女子擔心妹妹跟億萬富翁老闆走得太近，為此踏進奢華的海濱豪宅嘗試找出答案。《妖》劇上架4天錄得1670萬觀看次數，不但在英語節目榜收視稱冠，亦是上周最多人收看的節目。非英語節目榜方面，丹麥劇《深居叵測》以1270萬觀看次數登頂；上周共4齣韓劇上榜，其中《你的味道》和《吞金》分佔亞季，《機智住院醫生生活》和《比天堂還美麗》則分別位列第8及第9。

另一方面，今年3月中上架的《混沌少年時》，75天累計1.42億觀看次數，暫列史上季軍，要超越亞軍《怪奇物語4》的1.47億觀看次數紀錄，只是一步之遙，而且遠未到91天的計算期限，幾可肯定《混》劇必然成為Netflix史上第2多觀衆收看的英語節目；至於冠軍《星期三》累計觀看次數2.52億，要超越它有一定難度。

相關字詞﹕妖惑心計 Netflix收視 混沌少年時

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