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娛樂

《哈利波特》劇集公開男女主角人選 妙麗膚色「白變黑」惹爭議

【明報專訊】改編自同名小說的《哈利波特：神秘的魔法石》2001年上映至今，戲中飾演「哈利波特」的丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）及「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）早已長大成人，有線頻道HBO宣布重啟計劃，去年秋天展開大規模試鏡，結果從3.2萬參加者中，選出多明尼麥洛林（Dominic McLaughlin）、雅拉貝拉施丹頓（Arabella Stanton）和艾利斯達司陶（Alastair Stout）擔任新劇主角，新卡士公布後，「妙麗」膚色由白變黑，迅即成為網上熱話。

英國作家羅琳（J.K.Rowling）自1997年推出《哈利波特》小說即大受歡迎，全球掀起魔法熱潮，兩年後華納電影公司斥資100萬英鎊（約1057萬港元）購入版權，由2001年至2011年間合共製作8部電影，結果叫好叫座。2023年華納宣布開拍劇集版，請來HBO《傳媒家族繼承人》馬克米盧（Mark Mylod）執導，同劇監製Francesca Gardiner擔任編劇，並跟原作者羅琳共同監製。《哈利波特》小說共分7集，每集將拍成一季電視劇，預計今年夏天開鏡，稍後於串流平台HBO Max獨家播放。

非裔男星演石內卜教授

HBO早前公布《哈利波特》劇集的配角人選，包括《教宗選戰》尊力高（John Lithgow）飾演霍格華兹魔法學校校長鄧不利多、《神經神話神預言》珍納麥泰爾（Janet McTeer）飾演麥教授、《盜墓者羅拉》尼克霍斯（Nick Frost）扮演巨人海格、英國舞台劇男星陸克多倫（Luke Thallon）飾演奎若教授，至於學校管理員飛七一角，則落在《華麗怪盜》保羅韋豪斯（Paul Whitehouse）身上。

當中《東方快車謀殺案》非裔男星帕帕艾斯杜（Paapa Essiedu）扮演石內卜教授最惹爭議，有讀者及影迷不滿選角偏離原著設定，批評HBO只為配合覺醒文化而起用有色人種。同樣情况亦出現在女主角身上，前晚HBO公布哈利波特、妙麗和榮恩的新劇人選，其中兩人有演出經驗，「哈仔」多明尼麥洛林曾演英國家庭喜劇《Grow》，「妙麗」雅拉貝拉施丹頓2023至24年在倫敦West End舞台劇《瑪蒂達》（Matilda）扮演同名主角，其後再演音樂劇《星光列車》（Starlight Express）。

HBO社媒關閉留言功能

雖然官方未有公布3名主角的年齡及國籍等私隱，但有網民對於雅拉貝拉的膚色表示關注，有自稱《哈利波特》粉絲表示「新劇選角代表我的童年正在崩壞」，亦有人擔心「神啊，請你保護這些孩子，免被種族仇恨的洪流侵蝕」。HBO社交媒體Instagram亦刻意關閉留言功能，避免網民留下惡評。事實上，舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》飾演妙麗的非裔英籍女星Noma Dumezweni亦曾遭到「反覺醒」者批評和杯葛。

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