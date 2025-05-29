【娛樂場】《功夫夢：傳奇少年》 復刻成龍功夫電影精髓

故事講述功夫神童李風隨母親從北京搬到紐約，李風本以為可安靜地適應新生活，因為朋友挺身而出，一場意想不到的空手道比賽將他推向命運的十字路口……然而單憑他的功夫技巧還遠遠不夠，其功夫老師韓先生請來Daniel LaRusso助陣，在兩武術大師指導下，李風融合截然不同的武術風格，為終極對決做好準備。

獻給《龍威小子》影迷的情書

監製Karen Rosenfelt說：「這部電影新鮮且獨特之處在於韓先生和Daniel LaRusso都在訓練一名華人男孩。這是一個關於家庭和重拾珍貴事物的故事。即使你從未看過《功夫夢》系列也可當獨立故事欣賞，同時獻給1984年《龍威小子》影迷的一封情書。」導演祖拿芬安韋素表示《功夫夢：傳奇少年》是一部充滿愛與幽默的動作電影，「故事關於為家人而戰，或者學習為何而戰，我認為這是最重要的信息。這些信息被放在一部真正的武術電影、真正的動作冒險電影中，很多大型場面展現出愛的力量和人們學習成長的意義」。

追求全片一拳一腳真功夫

祖拿芬安韋素第一次與武術指導張鵬會面已清楚表達他的追求，希望一切都是真實的，包括每一拳、每一腳。今次拍攝對他來說是一次學習經歷，「武術團隊教會我如何呈現打鬥場面的真實，這與拍超級英雄電影幾乎不同。就算主角好比超級英雄，非常擅長武術，但我們沒有任何超能力，只有功夫和空手道，當你只有拳腳和棒球棒時，就會是另一回事，但它同時具有漫畫感和真實感」。

王璞存從演員蛻變成武術家

祖拿芬安韋素透露王璞存由第一天起就相當投入，沒有拍攝的日子亦會訓練，甚至在成龍的監督下親自完成大部分特技動作。張鵬亦讚賞王璞存在剛開始時只是演員，現在的他是武術家，從王璞存的眼神中已看到轉變。

張鵬曾為《尚氣與十環幫傳奇》、《天魔特攻之鬼魅兵團》等任武術指導，自言看成龍電影長大，很興奮能與對方合作，「我因為功夫電影開始學習武術，《功夫夢》系列對我影響很大，但這部戲亦注入了我們的風格，創造出我們獨特的魅力」。

《功夫夢：傳奇少年》

6月5日香港上映