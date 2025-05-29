粵劇版《新龍門客棧》7月登場 梁非同榮幸演林青霞角色

李龍預告劇中有好多神秘人物出現，人人爾虞我詐，提升劇情緊張度，「我演電影版梁家輝角色，有提出可為角色加些感情線」。演張曼玉角色的梁燕飛稱戲中要交代她對李龍一見鍾情，甘為愛犧牲，好有挑戰。莫華敏演「東廠高手」，不擔心與前輩李龍對打會打親對方，將壓力化為動力。

梁非同演出4個劇目，「我會將每個角色當成朋友，重演像跟老朋友見面，每次重演都要令觀眾感動和有新鮮感，覺得比演新劇目難度更高」。她開心和榮幸可演林青霞角色，自稱是對方粉絲，「最鍾意和深刻印象是「東方不敗」和《白髮魔女傳》，好喜歡看林青霞雌雄同體，好有型格」。梁非同不擔心比較，因無得比，林青霞靚好多。

記者：林蘊兒

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