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娛樂

粵劇版《新龍門客棧》7月登場 梁非同榮幸演林青霞角色

《新龍門客棧》首以粵劇形式演出 總製作成本逾百萬 文武生花旦大曬冷

【明報專訊】李龍、梁兆明、王志良、梁非同、梁燕飛、梁振文、莫華敏、廖國森、符樹旺和曉瑜等參演，7月15日至20日假西九文化區戲曲中心大劇院的6場粵劇，包括重演《白蛇許仙情越千年》、《新梁祝》和《新胡不歸》，還有新粵劇《新龍門客棧》。粵劇出品人暨總策劃彭美施伙一眾演員昨日出席記者會，透露《新梁祝》、《新胡不歸》與《白蛇許仙情越千年》雖舊戲新做，但故事有修正，令演出更緊湊和合理。新劇《新龍門客棧》預計製作成本最少逾百萬，演出陣容強勁，希望為粵劇嘗試打造「新彩虹」。她特別鳴謝導演吳思遠和他的影業公司協助，只收1元授權將《新龍門客棧》搬上粵劇舞台，由杜詠心與李廷𩆨共同編劇，以徐克執導的《新龍門客棧》為參考藍本，結合新元素和增加新角色，梁非同與梁燕飛分別飾演電影版的林青霞和張曼玉角色。

李龍預告劇中有好多神秘人物出現，人人爾虞我詐，提升劇情緊張度，「我演電影版梁家輝角色，有提出可為角色加些感情線」。演張曼玉角色的梁燕飛稱戲中要交代她對李龍一見鍾情，甘為愛犧牲，好有挑戰。莫華敏演「東廠高手」，不擔心與前輩李龍對打會打親對方，將壓力化為動力。

梁非同演出4個劇目，「我會將每個角色當成朋友，重演像跟老朋友見面，每次重演都要令觀眾感動和有新鮮感，覺得比演新劇目難度更高」。她開心和榮幸可演林青霞角色，自稱是對方粉絲，「最鍾意和深刻印象是「東方不敗」和《白髮魔女傳》，好喜歡看林青霞雌雄同體，好有型格」。梁非同不擔心比較，因無得比，林青霞靚好多。

記者：林蘊兒

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