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娛樂

高調結伴睇演唱會 伍允龍認戀「宅男女神」李蔓瑩

【明報專訊】47歲伍允龍早前傳出新戀情，被拍到與年輕女子到主題樂園遊玩，他回應當日與朋友度過開心的一天，稱不論拍拖與否都不會特別宣布，除非被清楚影到。相隔數天，伍允龍前晚被發現與年輕13年的「宅男女神」李蔓瑩（Renee）結伴看林峯演唱會，二人被影到談笑甚歡和投入睇騷。伍允龍昨日公開與李蔓瑩戀情：「同我一齊出席演唱會嘅係我女朋友Renee」；又承認跟對方同遊主題樂園，希望大家給予空間。

伍允龍與鍾嘉欣發展地下情多年，2015年暗示戀情告終，不過二人仍保持友好關係，不時隔空互相祝福。伍允龍之後曾與劉佩玥、金融小花Annissa Choi傳緋聞，都未有承認。日前他被影到與一名年輕女子到主題樂園遊玩的照片，之後出席活動被問是否有新戀情，伍允龍說當日與朋友前往主題樂園，度過了非常開心的一天，沒有承認或否認，稱無論是否拍拖也不會特別宣布，除非被清楚拍下照片。

朋友介紹認識 共同嗜好打機

伍允龍前晚被發現和女伴一同看林峯演唱會，有認出是「宅男女神」李蔓瑩，二人看得相當投入和有說有笑，態度親密。今次被拍到正面，伍允龍大方認愛，「大家好，好多謝大家最近嘅關心，噚（前）晚同我一齊出席演唱會嘅係我女朋友Renee，亦都係較早前一齊去迪士尼玩嘅朋友，最近透過朋友介紹認識開始拍拖，希望嚟緊大家畀多啲時間同空間我哋，多謝大家！」

據知伍允龍與平台合作拍攝打機節目，透過中間人認識李蔓瑩，兩人一拍即合。李蔓瑩回覆傳媒表示多謝大家祝福，希望大家給他們空間，透露與伍允龍有共同話題和喜好，包括打機，讚男友好善良與有愛心。

李蔓瑩公開承認「雙性戀」

34歲李蔓瑩樣子甜美、身材出眾，被封「宅男女神」，在杜汶澤的喱騷主持節目《為何深夜總是餓》而為人認識，之後拍攝不少ViuTV節目，包括《Girls' Talk》、《對不起 標籤你》、《旅行吊靴鬼》、《馬泰有FOOD了》、《點相III先機算》、《晚吹-有病有真相》等。

李蔓瑩早年公開承認是「雙性戀」，曾與無綫體育主持鄺家銘拍拖，其後跟同性富貴髮型師Joe拍拖4年，不時在社交平台高調放閃。去年Joe突然在社交平台寫道：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b。」Joe不久後刪文，李蔓瑩之後在社交平台宣布與Joe分手，澄清Joe所說的人不是她。

娛樂組

相關字詞﹕「宅男女神」李蔓瑩（Renee） 伍允龍

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