李駿傑曾與花姐冷戰 入「妹豬組」感壓力

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）在昨晚ViuTV節目《呂濤米Lo花Son Show》跟經理人黃慧君（花姐）暢談心底話，爆出曾互相憎恨而冷戰，姜濤擔心他們關係惡化。李駿傑稱有段時間跟花姐有好多誤會，他對花姐說：「憎你不是因我無得出solo，不知點解突然間你對我好有惡意，中間發生了點誤會，我有解釋過不是我做，但你不聽我解釋。未出solo前是我人生最黑暗時期，好多煩惱充斥住我的生活，成日喊，不知未來點算，經理人又不鍾意我，MIRROR又不知會點。」花姐笑言破冰過程像「追男仔」，二人在飛機上解開心結。