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娛樂

李駿傑曾與花姐冷戰 入「妹豬組」感壓力

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）在昨晚ViuTV節目《呂濤米Lo花Son Show》跟經理人黃慧君（花姐）暢談心底話，爆出曾互相憎恨而冷戰，姜濤擔心他們關係惡化。李駿傑稱有段時間跟花姐有好多誤會，他對花姐說：「憎你不是因我無得出solo，不知點解突然間你對我好有惡意，中間發生了點誤會，我有解釋過不是我做，但你不聽我解釋。未出solo前是我人生最黑暗時期，好多煩惱充斥住我的生活，成日喊，不知未來點算，經理人又不鍾意我，MIRROR又不知會點。」花姐笑言破冰過程像「追男仔」，二人在飛機上解開心結。

李駿傑經歷此事後，明白心態可以改變事情的好壞和隨遇而安。談到被選中入「妹豬組」時感到壓力，曾自覺「死硬」，因面對3名被外界稱為「上弦」的成員姜濤、盧瀚霆和呂爵安，曾擔心未能為團隊貢獻，加上所謂「上下弦」的標籤，給自己好大框架；不過紅不紅或有沒有人氣不能控制，覺得專注做好自己就夠。花姐最怕李駿傑會孤獨，不停催他談戀愛，又說要幫忙物色對象。李駿傑稱擇偶條件只需要笑得靚和專一，花姐最大心願是他找到另一半，兩人還公開招親，呼籲有意認識李駿傑的朋友可直接聯絡他們。

娛樂組

相關字詞﹕黃慧君（花姐） 李駿傑（Jeremy）

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