林芊妤再懷孕 哭訴BB染色體有問題

2021年曾流產的林芊妤透露在兒子6歲時已放棄生小孩念頭，所以「當你放棄了就自然會有」的道理是真的，一直未有公布因這次懷孕發生太多事，驗血報告嚇得她整個月心情非常低落，現在仍在驚恐中，不過決定勇敢面對，無論小寶寶能否順利健康出世，認為這次經歷是很值得分享給大家。

意外懷孕 照完結構擬抽羊水

林芊妤在YouTube分享再懷孕情况，其間禁不住爆喊，提到突然覺得臀部後面中間位置好痛，應該是因BB位置剛好壓到神經線位置，有時痛，有時不痛，透露懷孕3個月後要做進階版無創胎兒DNA「T21測試」，「細嘅類別冇事，但反而最大染色體21/18/13，我13有一個邊界情况出現，醫生解釋因染色體13有問題係好嚴重，可能導致兔唇、多一隻手指腳趾或智力有問題等，基本上呢個小朋友唔會過到1歲，係嚴重染色體問題，當時一聽已呆咗，但我份報告好古怪，係啱啱好『砸界』，醫生話有幾個可能，排除我真係高風險，有可能係我呢胎本身孖胎，另一個BB因呢個問題過身，得番呢個BB喺度，另外BB基因仲喺度或之前試過流產而唔知道，DNA喺我身體入面，所以檢查到咁少量，又可能我嘅胎盤有13染色體問題。」

林芊妤接受《明報》訪問，說今次懷孕是意外、計劃之外，「（懷孕）3個月時驗血報告有個『T13』踩界，但驗美國嗰份話冇事，都有啲擔心，嚟緊照完結構，再睇下會唔會抽羊水」。

娛樂組