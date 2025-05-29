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娛樂

《天鳥》歌詞曾被黃霑批評 盧冠廷爆太太寫《陪着你走》憶前度

【明報專訊】74歲盧冠廷出道至今金曲無數，6月舉行最後一個紅館騷《My Music．My Life 盧冠廷一生所愛演唱會2025》，以歌會友回顧歌唱生涯。患讀寫障礙的他與填詞人太太唐書琛雙劍合璧創作無數經典歌，大爆《天鳥》歌詞曾被前輩黃霑批評「廣東歌歌詞唔係咁寫」，原本以為《陪着你走》是為他而作，太太卻坦白說其實想起前男友，令他哭笑不得。盧冠廷與唐書琛1983年結婚，恩愛如昔，全靠忍讓兩字，無悔膝下猶虛，只求跟老婆自由自在編出兩雙足印，過千山過千海，走到世界邊端至無力前行。

記者：林祖傑

盧冠廷相隔9年再開紅館騷，形容為圓心願，「作咗咁多歌畀唔同時代歌星唱，可以有一個晚上和歌迷一齊聚會，是件很開心的事」。回首當初千方百計追夢成職業歌手，路途崎嶇，童年隨家人移居美國，高中已展開歌唱生涯，「當時好興民歌組合Peter, Paul & Mary，便和兩個女仔組隊，我彈結他幫婚禮唱歌掙錢」。

回港比賽輸陳百強得「梗頸四」

盧冠廷大學畢業正式成全職歌手，於酒吧唱了8年，1977年在《全美歌曲創作大賽》奪冠，以為會獲唱片公司賞識，可惜敲門無人理，決定放眼亞洲參加日本《世界歌謠祭》，再回港參加無綫《香港流行歌曲創作邀請賽》，「最終陳百強第3，多我兩分，呢世都記得，我係『梗頸四』，三甲先有得去日本參賽。翌年再接再厲，排名更低，只得第16名，心想玩完算數！怎料臨走前收到唱片公司致電，問我有沒有興趣出唱片，不過事與願違，以為終於等到，怎料簽了約等足5年，公司都不敢幫我出碟，因為當時興《小李飛刀》，我唱英文歌不合潮流」。

被酒店炒 夜店搵食練唱廣東歌

星運未到，盧冠廷轉到高級酒店當駐場歌手，認識了同公司的公關經理唐書琛，卻違反了低層員工不可與高層行政人員在酒店食午餐規定被炒，「唱歌是低層員工，唔知個德國籍老闆是否鍾意我老婆，只炒我，當時血氣方剛，入房講了些不好聽的說話，掃了枱面的東西落地，對方講明全香港的高級酒店都不會再請我，冇得撈，迫住去夜店唱」。就是因為在夜店經常要唱客人點的歌，鍛煉他唱廣東歌，「最記得張德蘭首《相識也是緣份》好流行，一晚都唔知唱幾多次，有個大哥不停要我唱，話唔唱就打一拳」。

唱別人的歌唱到意興闌珊，盧冠廷決定出走之前寫首歌發泄，創作《天鳥》，豈料因而有機會出唱片，「諗住都要走，畀阿Lam（林子祥）唱啦，佢適合嗌歌，咪等佢嗌吓，老闆一聽完首歌，即刻叫我簽合同出唱片，幾十年後我問番阿Lam，原來他冇聽過首歌，好彩佢冇唱，唱咗我又冇得出」。《天鳥》與太太唐書琛共同作詞，曾被黃霑嫌棄，透露黃霑當年曾向唐書琛說：「廣東歌啲歌詞唔係咁寫。」不過事實證明行得通，廣東歌不需尾音一定要同音，總之聽落順就得。

取笑唐書琛文人多大話

電影《西遊記大結局之仙履奇緣》插曲《一生所愛》浪漫至極，《陪着你走》和延續篇新歌《陪着我走》均感動人心，盧冠廷稱幸運地和太太在音樂上有這個緣分，對方寫出這麼好的歌詞，他又作到動聽的melody，但並不是每首情歌都融入他們的愛情故事，「《一生所愛》唔關我老婆事，係因為導演劉鎮偉講咗個500年都冇結果的愛情故事畀我聽，關套戲事，不過這首歌真的很浪漫，可遇不可求」。

至於《陪着你走》，盧冠廷取笑太太文人多大話，「以為是老婆作給我，原來不是，她還表示有一兩句是諗住以前男朋友作，她真的很坦白，畀我開心咗一陣！但我相信新歌《陪着我走》是真的為我們而寫」。身為創作人，他認為有這麼多成名金曲已夫復何求，但永遠不會覺得那一首歌是最好，「不過都算成功，不可以再想要多一些，已經好滿足，身為一個有學習障礙，全世界都冇人請的人，搵到自己的音樂，可以在這世界上生存咁耐，養得起太太，還得到終身成就獎，已經100分！」

怕下一代遺傳讀寫障礙拒生育

盧冠廷與唐書琛相依相伴半世紀，恩愛如昔，承認夫婦經常鬧交，不過愈鬧愈精彩，分享愛情保鮮秘訣，「有時都認吓矮仔，不可以拗頸，始終男人要懂得忍讓，大方一點，忍讓不代表無能或輸，懂得忍讓代表更勝一籌，女人要人𧨾，實情都好易𧨾」。他出席任何場合都要跟太太手牽手，笑言：「冇咗佢唔掂，我連自己個名都寫唔到，所以永遠都要低聲下氣，畀佢恰就畀佢恰啦！」

結婚40多年，盧冠廷表示從沒想過生小朋友，全因責任問題，「因為好驚下一代遺傳讀寫障礙，不是個個好似我咁幸運，找到一樣技能可以發揮和生存到，100萬個患者只有一個可以出人頭地，所以好危險，有人會話天生天養，這個想法害死人，所以我們有這個決定也叫做負責任，亦不會有遺憾，養兒未必可以防老，當然都見到很多人好孝順，總之現在兩公婆自由自在，已經很開心」。

相關字詞﹕日月談：盧冠廷

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