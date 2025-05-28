【開箱】《週一無限Loop》 時間輪迴題材 泰片拍出新意

每日重複愚人節

《週一無限Loop》今年2月在泰國開畫，5月22日移師影視串流平台Netflix上架，故事由《殺佛美少年》男星Oabnithi Wiwattanawarang飾演大學生阿迪巴功杜的第37次死亡事件說起。話說2024年4月1日愚人節當天早上，讀了8年大學仍未畢業的「廢青」阿迪巴一覺醒來，如常跟同屋好友兼風水師拉格吵吵鬧鬧一番，然後回校準備考試，看着暗戀多年仍不敢表白的同班女生賽邁，對前途表示憂慮，阿迪巴於心不忍，請求拉格為她作法，祈求賽邁考試順利。

考試結束當晚，阿迪巴在慶祝派對上見到賽邁跟情敵阿代眉來眼去，心裏不是味兒，於是借酒澆愁，意外破壞法術，令他被困在時間迴廊，翌日宿醉乍醒，竟然又是4月1日星期一，如此重複不斷，他由害怕、苦惱，嘗試接受到惡向膽邊生，首先網上匿名誣陷阿代，令他形象崩壞；又以拉格為擔保人，借高利貸供自己揮霍；最後潛入教員室篡改賽邁考試分數，令她獲得A級成績，他亦因而贏得芳心。

《週一無限Loop》到了中段，時間輪迴突然結束，成為人生勝利組的阿迪巴被迫打回原形，而他在4月1日犯下的種種過錯，導致身邊人無辜受罰，例如賽邁被指考試作弊，慘遭同學唾棄；財務公司登門追債，阿迪巴避過一劫，卻連累拉格女友捱斬，眾叛親離的他終在畢業派對上鼓起勇氣說出真相，雖然賽邁接受道歉，拉格卻拒絕原諒他，昔日好友從此各行各路。

選角一大敗筆

《週一無限Loop》以魔幻愛情片包裝，前半部分似向夏洛拉米斯（Harold Ramis）自編自導的《偷天情緣》或者安迪森堡（Andy Samberg）主演《戀愛假期無限Loop》致敬，分別在於《週》片欠缺大團圓結局而已。《週》片下半部分講述因果業報，阿迪巴被迫成長，才是真正主題，戲中拉格不止一次批評他逃避現實，拒絕承擔學業及家庭責任，直至鑄成大錯，才懂嘆謂：「如果時間可以倒流？」《週》片以超現實的時間輪迴開始，最後以面對現實的無奈結局。

本片主角並非港迷熟悉的BL劇演員如《以你的心詮釋我的愛》Billkin及PP Krit，或者《只因我們天生一對》Bright和Win，幸而Oabnithi外表尚算討好，就算犯下連番大錯，觀眾（以及賽邁）仍會選擇原諒。問題是30歲的Oabnithi扮演大學生實在勉強，跟26歲女主角Punpreedee Khumprom Rodsaward亦不合襯，二人談情說愛欠缺CP感覺，令人難以投入，選角一大敗筆。