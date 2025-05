Billie Eilish七提名全勝 缺席領獎 珍妮花露柏絲跳唱兼主持 獨撐星光黯淡AMA

Billie Eilish成為今年AMA大贏家,賽前獲7項提名,結果全部得獎,包括擊敗Taylor Swift、Ariana Grande等勁敵,捧走年度歌手獎;此外以《Hit Me Hard and Soft》拿下年度專輯、《Birds of a Feather》奪年度歌曲,還贏得最喜愛巡演歌手、最喜愛流行女歌手、最喜愛流行專輯及最喜愛流行歌曲。正在歐洲舉行巡迴演唱會的Billie,透過影片致謝,「這太瘋狂了,我快說不出話來,真希望今晚能在頒獎禮現場」。

Taylor Swift再次「食白果」

美國樂壇天后Taylor Swift繼今年在格林美「食白果」後,在AMA亦全軍覆沒,未知是否因此缺席頒獎禮。除了Taylor外,贏得最喜愛鄉謠女歌手及鄉謠專輯的Beyonce,最喜愛鄉謠男歌手Post Malone,相隔15年再在AMA奪得最喜愛Hip-Hop歌手及專輯的Eminem,百變天后Lady Gaga與Bruno Mars合作贏得最喜愛MV及合唱歌,以及贏得年度新歌手獎的Gracie Abrams,均缺席頒獎禮。星光黯淡之下引來樂迷批評今年AMA是歷來最差的頒獎禮,有網民在社交平台留言,「沒有名人,Taylor(Swift)沒勝出,感覺今年很保守及奇怪,不會再看這頒獎禮了」;「美國音樂頒獎禮?但音樂人在哪裏?我只看到一堆網紅」。

其實相隔逾10年再任AMA主持的珍妮花露柏絲十分落力,可說獨撐大局,開場時又唱又跳23首今年大熱的串燒歌曲,整晚換了多套服裝,製造豐富的視聽之娛。另外,樂壇夫妻Blake Shelton和Gwen Stefani亦參與演出。

珍納積遜洛史釗域獲榮譽獎

近年較少露面的珍納積遜(Janet Jackson)獲頒偶像獎,又在大批爆肌男舞蹈員伴舞下獻唱《Someone to Call My Lover》及《All For You》等歌曲。她致辭時稱名氣從來不是她製作音樂的結果,「不是不尊重,但我從不視自己為偶像,我的家庭、自己、我的夢想從來與名氣無關。我們總是特別喜愛音樂、跳舞及歌唱,名聲來自於努力工作和奉獻的結果」。她表示與家人的故事是真正的美國故事,「在這裏才會發生,我只希望能鼓舞他人及歌手,讓他們追夢並成功」。

洛史釗域(Rod Stewart)獲頒終身成就獎,並從5名子女手上接過獎項;他稱很意外,沒想過他們會擔任頒獎嘉賓,「我1960年代初開始唱歌,那時候你們都還沒出生;會投身這行業,因為我有一種強烈的渴望去歌唱,這是我唯一想做的事,我不想變得富有或出名,多年後我仍然在此」。洛史釗域最後以一曲《Forever Young》為今年的AMA寫下句號。