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娛樂

Billie Eilish七提名全勝 缺席領獎 珍妮花露柏絲跳唱兼主持 獨撐星光黯淡AMA

【明報專訊】美國音樂頒獎禮（AMA）香港時間昨早舉行，女歌手Billie Eilish獲7項提名全部得獎，不過她正舉行歐洲巡迴演唱會未能到場，其他得獎的當紅歌手像Beyonce、Lady Gaga、Kendrick Lamar等亦未有現身，不少網民批評今年星光黯淡的AMA是歷來最差頒獎禮；歌影視三棲的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）不但擔任主持，又唱又跳，獨撐大局，十分落力；近年較少露面的珍納積遜（Janet Jackson）亦到場領取偶像獎，還與一眾爆肌舞蹈員演出。

Billie Eilish成為今年AMA大贏家，賽前獲7項提名，結果全部得獎，包括擊敗Taylor Swift、Ariana Grande等勁敵，捧走年度歌手獎；此外以《Hit Me Hard and Soft》拿下年度專輯、《Birds of a Feather》奪年度歌曲，還贏得最喜愛巡演歌手、最喜愛流行女歌手、最喜愛流行專輯及最喜愛流行歌曲。正在歐洲舉行巡迴演唱會的Billie，透過影片致謝，「這太瘋狂了，我快說不出話來，真希望今晚能在頒獎禮現場」。

Taylor Swift再次「食白果」

美國樂壇天后Taylor Swift繼今年在格林美「食白果」後，在AMA亦全軍覆沒，未知是否因此缺席頒獎禮。除了Taylor外，贏得最喜愛鄉謠女歌手及鄉謠專輯的Beyonce，最喜愛鄉謠男歌手Post Malone，相隔15年再在AMA奪得最喜愛Hip-Hop歌手及專輯的Eminem，百變天后Lady Gaga與Bruno Mars合作贏得最喜愛MV及合唱歌，以及贏得年度新歌手獎的Gracie Abrams，均缺席頒獎禮。星光黯淡之下引來樂迷批評今年AMA是歷來最差的頒獎禮，有網民在社交平台留言，「沒有名人，Taylor（Swift）沒勝出，感覺今年很保守及奇怪，不會再看這頒獎禮了」；「美國音樂頒獎禮？但音樂人在哪裏？我只看到一堆網紅」。

其實相隔逾10年再任AMA主持的珍妮花露柏絲十分落力，可說獨撐大局，開場時又唱又跳23首今年大熱的串燒歌曲，整晚換了多套服裝，製造豐富的視聽之娛。另外，樂壇夫妻Blake Shelton和Gwen Stefani亦參與演出。

珍納積遜洛史釗域獲榮譽獎

近年較少露面的珍納積遜（Janet Jackson）獲頒偶像獎，又在大批爆肌男舞蹈員伴舞下獻唱《Someone to Call My Lover》及《All For You》等歌曲。她致辭時稱名氣從來不是她製作音樂的結果，「不是不尊重，但我從不視自己為偶像，我的家庭、自己、我的夢想從來與名氣無關。我們總是特別喜愛音樂、跳舞及歌唱，名聲來自於努力工作和奉獻的結果」。她表示與家人的故事是真正的美國故事，「在這裏才會發生，我只希望能鼓舞他人及歌手，讓他們追夢並成功」。

洛史釗域（Rod Stewart）獲頒終身成就獎，並從5名子女手上接過獎項；他稱很意外，沒想過他們會擔任頒獎嘉賓，「我1960年代初開始唱歌，那時候你們都還沒出生；會投身這行業，因為我有一種強烈的渴望去歌唱，這是我唯一想做的事，我不想變得富有或出名，多年後我仍然在此」。洛史釗域最後以一曲《Forever Young》為今年的AMA寫下句號。

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