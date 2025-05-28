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娛樂

《反黑2》缺資金爛尾 導演宋本中目標眾籌400萬開拍

【明報專訊】陳小春、陳國坤、李璨琛與張建聲等主演的網劇《反黑》，2017年推出大受歡迎，登上北美Netflix，乘勢計劃拍攝第二三季，因新冠疫情令拍攝計劃延遲。2023年11月《反黑2》舉行發布會，邵氏有份投資，高層樂易玲伙多名無綫藝人陳山聰、陳煒和陳瀅等亮相，不過開拍不久便傳出資金出問題而停拍。

邵氏投資1000萬 只夠拍四五日戲

《反黑2》導演宋本中日前於《反黑》社交平台上載一段逾40分鐘的影片，公開眾籌400萬盼重啟《反黑2》，透露決定開拍《反黑2》時，有澳門投資方願意獨資兩億元製作費，當時顧慮太集中一間公司有危險而找其他人投資，其中邵氏投資1000萬元，劇組收到這1000萬元作為《反黑2》啟動資金，「公布後，如合約開始拍攝，其他投資方也答應陸續注資，但澳門的投資公司一直拖延，後期才醒覺自己受騙」。

宋本中稱邵氏的1000萬元只夠拍四五日戲，他衝動借錢繼續開工，最後只拍了10日戲，澳門投資方一直沒有入錢，其他投資者亦打退堂鼓，最後只有停拍，對《反黑2》胎死腹中心有不甘，「如果不是到了走投無路的狀態，亦不想走眾籌捐贈資助之路……」

宋稱臨破產邊緣 昨籌得3849元

宋本中稱自己能力有限，已去到破產邊緣，現時目標籌集400萬為重新推動資金，800萬則可確保項目正式重啟，表示過去一年有跟內地平台接觸，他應平台要求製作24集版本（把60集中的首24集拍出），共8000萬製作費，「雖然目前已有新的投資方有投資意向，但仍處於合約條款協商階段，我沒有足夠的時間和金錢周轉撐到合約完成和資金到位，只能破釜沉舟以眾籌方式獲取重新起動的資金」。眾籌平台「拯救反黑大行動」有39名支持者，昨截稿前金額顯示3849元，剩餘日子19日，離目標相差甚遠。

娛樂組

相關字詞﹕宋本中 反黑

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