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娛樂

首以空手道港隊代表出戰 吳業坤稱雖敗猶榮打得痛快

【明報專訊】吳業坤（坤哥）2020年因新冠疫情工作量減，想起小時候睇卡通片而想學空手道，決定拜師學藝，當時30歲初學者的他吃了不少苦頭，拉筋和捱打至面容扭曲，仍咬實牙關沒有放棄。現年35歲的吳業坤早前以香港空手道代表隊成員身分，出戰在烏茲別克舉行的亞洲空手道錦標賽，最終落敗。他在社交網貼出比賽的照片，開心說：「就算我輸，但好痛快……我係香港運動員！（兼職）」還tag了太太浜口愛子，以日文留言報平安說自己沒死，浜口愛子回覆：「我一直在看着你。」公開放閃，帖文逾萬人讚好。

娛樂組

吳業坤學空手道後積極參加不同比賽累積經驗，於「第十五屆全國運動會」香港運動員代表選拔賽獲第四名，日前在社交平台透露入選香港空手道初級代表隊，首度代表港隊出戰於烏茲別克舉行的亞洲空手道錦標賽（AKF）選拔賽，笑稱30幾歲加入港隊，算是理想實現，「有一日問師父：『你估我三字頭仲有冇機會可以入到港隊呢？』除咗考黑帶，我哋亦都向着呢個目標進發」。

捱打激發上進心

吳業坤首度披上港隊戰袍參與國際大賽，出戰男子組手84公斤以上級別和男子團體組手項目，「非常珍惜這次參賽機會，完成兩項賽事後感覺好爽。雖然自己未擁有水平打這個亞洲、世界級別賽事，但讓我早點見識到大家的勁，會激發自己的心進步，就算我輸，但好痛快，好釋懷！我可以捱到3分鐘，可以打多場，再打隊制，我能力是可以去到」。

吳業坤稱膽粗粗參加84公斤以上個人男子組選拔，「雖然明知自己嘅水平未夠，而大家都話呢個級別好有可能會受傷。但如果唔去，唔知仲有冇機會可以代表香港出賽」。他對決越南選手最終落敗，說比賽過後更覺自己渺小，「雖然輸了，但嗰種痛快是無可取代的，一日仲郁得，我都會練得再好啲、下次再打得好啲，估唔到我都可以講一聲：『我係香港運動員』」。

見證劉慕裳三連霸

吳業坤今次請假9日出賽，稱未來若有機會再戰，將預留更充足時間訓練與調整，務求與隊友攜手創更佳成績，「今次到烏茲別克，能現場見證劉慕裳實現亞洲賽三連冠的歷史時刻，呼籲大家能多關注香港各項運動的發展，這次隨隊出征，親身感受到一班運動員的專業態度與熱血精神，實在令人敬佩」。

因空手道甩求其性格

吳業坤除當運動員還兼顧演員和歌手工作，透露不斷被粉絲追問新歌和巡唱計劃，預告將推出第二首派台歌，笑稱是「自肥」之作，主題空手道與追夢歷程，「在35歲這年，送給自己兩份生日禮物——考取黑帶資格與入選港隊集訓。希望透過音樂創作，用這份熱誠記錄另一分熱愛」。他因空手道改變不少，「空手道很講究動作上的美學，即使簡單一個手指動作都很講究，以前性格很求其，覺得做到就可以，唱歌很隨意，練習之後被教練調校，開始專心執每個動作，發覺原來一直以為不重要的東西，都需要細微去留心」。

相關字詞﹕香港運動員 空手道 吳業坤（坤哥）

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