COLLAR團綜 Day學識求生技能 Winka難忘集體洗澡

COLLAR分享在新加坡拍攝點滴和訓練成果，許軼（Day）表示野外訓練讓她學識生火、紮營及求生技能，最辛苦反而是與陳泳伽（Winka）一起擔任導遊，不停說話，又日曬雨淋。Winka爆她們集體洗澡，感覺很原始。蘇雅琳（Ivy）學識團結就是力量，「最驚喜是我們沒有鬧交，令我更相信團隊精神」。但邱彥筒（Marf）爆她們臨近爭吵邊緣，沈貞巧（Gao）稱是節目效果，「以為會好辛苦，但過程很享受，最難忘其實是面對蚊蟲」。

Candy經常損手爛腳

COLLAR受訪時表示在新加坡逗留了11日，其中有幾日被沒收手機，不知時間又不能練歌，Gao說：「我們返港後要錄團歌，以為可以把握時間在拍攝期間一起練歌，最終都練不成。」王家晴（Candy）表示在沒手機的幾天，她們戒掉手機癮，聊了很多，更加了解大家，不過她經常損手爛腳，「𠝹傷手，又被石絆倒，身體多處受傷，像世界地圖」。她們集體出浴，誰身材最好？芯駖表示浴室設計只看到大家的頭部，看不到頭部以下。她們成軍多年，其實不是第一次共浴，不會刻意去睇。Marf說：「我們曾一起浸溫泉，有不同類型身材，高矮肥瘦都有。」

Marf曬泳照：不用大驚小怪

Ivy和Marf最近分別在社交平台上載三點式泳衣相，Ivy認為夏天著泳衣，不是什麼罕有事，透露最近考自由潛水牌，可惜失敗，稍後要補考。Marf亦叫大家別大驚小怪，「泳衣是我生命中其中一樣重要的東西，我經常去曬太陽，將膚色曬均勻。今次去新加坡，我們都有著泳衣拍攝」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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