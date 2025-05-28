明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

COLLAR團綜 Day學識求生技能 Winka難忘集體洗澡

COLLAR以為去度假｜COLLAR玩射箭遊戲 心意飛機贈幸運粉絲

【明報專訊】COLLAR昨日到旺角商場出席團綜《COLLAR以為去度假》記者會，吸引大批粉絲到場支持。

COLLAR分享在新加坡拍攝點滴和訓練成果，許軼（Day）表示野外訓練讓她學識生火、紮營及求生技能，最辛苦反而是與陳泳伽（Winka）一起擔任導遊，不停說話，又日曬雨淋。Winka爆她們集體洗澡，感覺很原始。蘇雅琳（Ivy）學識團結就是力量，「最驚喜是我們沒有鬧交，令我更相信團隊精神」。但邱彥筒（Marf）爆她們臨近爭吵邊緣，沈貞巧（Gao）稱是節目效果，「以為會好辛苦，但過程很享受，最難忘其實是面對蚊蟲」。

Candy經常損手爛腳

COLLAR受訪時表示在新加坡逗留了11日，其中有幾日被沒收手機，不知時間又不能練歌，Gao說：「我們返港後要錄團歌，以為可以把握時間在拍攝期間一起練歌，最終都練不成。」王家晴（Candy）表示在沒手機的幾天，她們戒掉手機癮，聊了很多，更加了解大家，不過她經常損手爛腳，「𠝹傷手，又被石絆倒，身體多處受傷，像世界地圖」。她們集體出浴，誰身材最好？芯駖表示浴室設計只看到大家的頭部，看不到頭部以下。她們成軍多年，其實不是第一次共浴，不會刻意去睇。Marf說：「我們曾一起浸溫泉，有不同類型身材，高矮肥瘦都有。」

Marf曬泳照：不用大驚小怪

Ivy和Marf最近分別在社交平台上載三點式泳衣相，Ivy認為夏天著泳衣，不是什麼罕有事，透露最近考自由潛水牌，可惜失敗，稍後要補考。Marf亦叫大家別大驚小怪，「泳衣是我生命中其中一樣重要的東西，我經常去曬太陽，將膚色曬均勻。今次去新加坡，我們都有著泳衣拍攝」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕COLLAR以為去度假

上 / 下一篇新聞