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娛樂

經典熒幕CP紅館重聚 林峯嗌「常在心」 鍾嘉欣感動爆喊

鍾嘉欣林峯世紀合體掀回憶殺 聞「常在心」即爆喊：好似發緊夢

【明報專訊】林峯前晚在紅館舉行第5場《GO WITH THE FLOW演唱會》，邀來專程由加拿大返港的鍾嘉欣擔任嘉賓，一對經典熒幕CP世紀重聚，《溏心風暴》的「常在心」與「程亮」、《家好月圓》的「于素心」與「管家仔」重現，令現場觀眾驚喜不已。當年兩人曾傳緋聞，林峯沒掩飾對鍾嘉欣有好感，但兩人緣分止於工作，十多年沒見面，各自建立家庭，多年後在舞台重聚，林峯一句：「沒有常在心的日子第7900日。」令鍾嘉欣爆喊，林峯溫柔地為她拭淚。

記者：鍾一虹

前日下午鍾嘉欣抵紅館，在後台表示：「好期待啊！我十幾年無見阿峯喇！好似跟一個舊同學重聚。」她上台綵排，遠處見到林峯，兩人感動之情盡在不言中，並互相擁抱，現場工作人員也被兩人感動報以掌聲。

林峯演唱會連日有不少圈中人捧場，前晚有胡楓、余香凝、姜大衛與太太李琳琳、周家蔚、文頌嫻、梁靖琪、謝天華與太太等。鍾嘉欣擔任表演嘉賓令粉絲更期待，兩人曾於2007年《溏心風暴》合作，林峯飾程亮和鍾嘉欣飾常在心，以及2008年《溏心風暴之家好月圓》，林峯飾管家仔與鍾嘉欣飾于素心，今次世紀重聚掀起大眾回憶，全場起哄，兩人感動得三度相擁，場面感人。

林峯送抱兼抹淚

鍾嘉欣從升降台登上台中央，林峯即「程亮」上身深情說：「沒有常在心的日子第7900日。」鍾嘉欣聞言即爆喊說：「好似發緊夢，真的好開心，我們十幾年沒見了。」林峯先送上擁抱，再拿紙巾為嘉欣抹淚水，並說：「不要喊，個妝會花。」此時輪到鍾嘉欣「于素心」上身說：「死啦！我怎樣唱下去，很開心見到阿峯有這個成就，想起很多以前的事，管家仔！」

林峯認為十多年沒見面不算很耐，鍾嘉欣說：「你生了一個，我生了三個，我們初相識時我22歲，你27歲，真的令我有很多回憶，當時已知道你會發光發亮，只等待何時爆發，多謝你帶給觀眾那麼多美好回憶，很開心。」林峯被嘉欣一番說話感動，笑說：「我也差點哭了。」嘉欣續說：「你也想喊，我未見過你喊，我搞喊你，我好叻呀！」

鍾：夢想紅館開騷

兩人合唱《馴獸師之王》，再手拖手獻唱《溏心風暴》片尾曲《心領》，鍾嘉欣稱這首歌帶來回憶，林峯認同，笑言不唱這首歌，觀眾不放過他們，但他沒有練歌，所以只能唱半首，鍾嘉欣續道：「我有個夢想，希望將來好似你一樣，在紅館開演唱會，到時你要當我的演唱會嘉賓。」林峯一口應承，更與嘉欣勾手指尾和打印。林峯返後台換衫，鍾嘉欣獨唱《最幸福的事》，更繞場一周跟觀眾握手和收花，她興奮說：「如果我在這裏開演唱會，你們會不會來呀？我現在心情很澎湃，站在這個場館感覺真的很好。」

林峯曾與鍾嘉欣傳緋聞，網民最想兩人戲假情真。林峯多年前接受崔建邦訪問，公開表示鍾嘉欣是他喜歡與有幻想的圈中女星。當時兩人以熒幕情侶檔工作，林峯有次跟鍾嘉欣為雜誌拍照，看到照片也覺得兩人好襯，但他們沒有工作以外的聯絡。

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