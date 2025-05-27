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娛樂

【開箱】《傲骨博斯：傳奇再現3》 Maggie Q客串最後一集 揭外傳序幕

【明報專訊】影視串流平台Netflix劇集《依法犯法》（The Lincoln Lawyer）和Prime Video的《傲骨博斯：傳奇再現》（Bosch：Legacy）同樣改編自米高康尼利（Michael Connelly）的犯罪小說，而且兩劇主角是同父異母的兄弟，《依》劇的Michael Haller為辯護律師，《傲》劇的Harry Bosch則是刑警。《傲骨博斯》連拍了7季，《傳奇再現》承接Harry退出警隊後轉職私家偵探的經歷，透過不同案件讓觀衆反思執法與司法的灰色地帶，第3季亦是最終回上月首播，曾在香港發展的美越混血女星Maggie Q在最後的第10集登場，正好為她擔正及於7月上架的《傲》劇外傳《Ballard》熱身。

執法司法灰色地帶

《傲骨博斯：傳奇再現3》是整個系列的最終季，跟前兩季一樣，圍繞執法者面對情義難全，司法制度的缺失，以及在法制漏洞底下私刑的道德界線，一直是這個系列透過不同案件想討論的目標。承接上季，Maddie懷疑綁架她的罪犯Dockweiler獄中被殺，與父親Harry有關，身為女警的她沒向上司報告；另外，透過Harry舊同袍得悉父親在阿富汗服役期間疑虐待敵軍，父女倆關係陷入谷底。

Honey決心改變司法制度缺失，角逐地方檢察官，拉票期間得悉一間餐館老闆的兒子被注射過量藥物逝世，而且與國會議員Currey有關。Honey最終當選，但警檢關係積重難返，偏偏此時資深探員Robertson在街頭被槍殺，疑兇Perra迅即落網，他只承認幾項盜竊罪，其代表律師呈交證據稱Perra被陷害。Honey託Harry追查，發現Robertson生前正追查毒品案，很多線索也指向真兇並非Perra這種小嘍囉，但警隊上下均認為Perra該治罪；Honey頂住壓力，承諾給手下更多資源，追查十足證據才正式起訴。

另一方面，接連出現持械攔截富人搶劫案，Maddie和上司Vasquez從微小線索追查下去發現歹徒共3人，其中之一更是Vasquez的姨甥Albert，她該如何是好？Harry接下Siobhan的案子，後者的女兒女婿及外孫一家四口往度假後失蹤，Harry查出跟Siobhan女婿Stephen 的生意拍檔McShane有關，當得悉Stephen遭滅門並起回屍體後，Harry答應Siobhan一定給她一個交代。

角色面對情義兩難

今季幾乎每個角色都面對情義兩難的境地；Maddie由最初不理解父親，到後來懷疑Vasquez可能包庇姨甥，自己同樣身處灰色地帶。Harry希望把McShane繩之於法，但當對方已在法外之地，又知道他連幾歲小孩也不放過，私刑真的可被原諒？Honey得悉有人受害，真兇很可能是國會議員，警方卻選擇不追查，身為地區檢察官該如何處置本應合作無間的執法者？然而劇情安排Currey收到Honey的心理報告，為後者將會面對困境留下伏筆。

雖說《傲骨博斯：傳奇再現3》是最終季，Maggie Q扮演的刑警Renee Ballard卻在最後一集登場，跟Harry由敵對到聯手搗破妓女被殺案，拯救了受害者。其實今季到第9集所有案件已水落石出，第10集根本不必要，完全只為介紹Renee出場。名為《Ballard》的外傳劇2023年底宣布開拍，以米高康尼利的小說《The Late Show》為藍本，講述Renee負責洛杉磯警署的新懸案部門，資源不足，參與者近全志願性質；調查過程中發現重大陰謀，邀請經驗老到的Harry協助；此劇預計今年7月在Prime Video上架，且看會否為Maggie Q的演藝事業帶來突破。事實上，Renee對破案的熱情與執著跟Harry很相似，但她慨嘆自己在部門勢孤力弱，新劇《Ballard》會帶給她什麼挑戰，大可拭目以待。

模特兒出身 拍港片起步

原名Margaret Quigley的Maggie Q是美越混血兒，現年46歲，在夏威夷出生，17歲便離開美國到東京開啓模特兒工作，輾轉從台北再落腳香港；因Quigley難發音，所以取名Maggie Q，其後把工作重心轉向電影圈，拍過《特警新人類2》、《赤裸特工》、《魔幻廚房》等。2000年中期她返回美國發展，參演過《職業特工隊3》、《虎膽龍威4.0》、《分歧者》，但以劇集《墮落花》佔戲較重。她在荷李活不算大紅大紫，但工作不斷，近年演出過Netflix劇集《指定倖存者》，電影《復仇殺姬》、《保家計劃》及《天神魔煞》等，《Ballard》可說是她最新一齣擔正劇集。

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