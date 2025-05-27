《比天堂還美麗》結局收視破頂

《比天堂還美麗》結局講述金惠子與孫錫九原本打算一起轉世，最後一刻男方突然改變初衷，並向女方告別，原來孫錫九獲天堂支援中心主任告知，他跟金惠子已經當了23世夫妻，但女方並不幸福，他把責任歸咎於自己，決定「割愛」讓她下一世跟別人結婚，他則留在天堂工作。然後鏡頭一轉，金惠子投胎多年，如今臥病在牀，臨終前再見孫錫九，估不到她仍保留上世記憶，表示下世仍希望跟他一起。不少網民對此結局表示不滿，狠批劇情「爛尾」兼荒謬，質疑孫錫九在天堂看着愛妻跟其他男人結婚生子有何感想？又戲謔金惠子對今世老公不忠，跟孫錫九人鬼情未了。

《比天堂還美麗》結局後，本周六（31日）將由《苦盡柑來遇見你》朴寶劍及《無用的謊言》金所炫合演警匪劇《Good Boy》接檔，香港觀眾可透過影視串流平台Prime Video收看。