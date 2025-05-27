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娛樂

湯告魯斯再鬥「小魔星」盼票房雪前恥 《史迪仔》破美國陣亡將士紀念日開畫紀錄

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：最終清算》與迪士尼動畫改編真人演出電影《史迪仔》（Lilo & Stitch），上周五（23日）同樣選在美國陣亡將士紀念日長假期開畫，據美媒Variety報道，《史迪仔》首周末3日收1.45億美元（約11.3億港元），大幅拋離《職》片6300萬美元（約4.9億港元），若把本周一假期收入計算在內，《史迪仔》預計票房將達1.83億美元（約14.2億港元），有望刷新該紀念日長假最高開畫紀錄。另外，早於23年前湯告魯斯已跟《史迪仔》動畫原著《扮嘢小魔星》正面交鋒，同樣落敗。

2023年暑假《Barbie芭比》與《奧本海默》同期開畫，有網民發起「芭比海默」運動以示支持，結果兩片票房共收24億美元（約188億港元），締造商業上雙贏局面；今年輪到《職業特工隊：最終清算》和《史迪仔》對撼，社交媒體亦出現類似「史迪仔特工隊」（Mission: Stitch或者Stitch: Impossible）等標籤，更有網民自製兩片合一海報，落力為它們造勢，從美國首周末票房佳績反映，民間推廣行動似乎奏效。

僅次《黑豹》開畫紀錄

美媒預測《史迪仔》首周末4日票房收1.83億美元，不但成為開畫冠軍，同時改寫美國陣亡將士紀念日長假期最佳紀錄，不過，此片仍略遜於2018年美國總統日長假期上映超級英雄片《黑豹》4日收2.42億美元（約18.8億港元）的史上最高開畫成績，暫時只能屈居第2位。

《職業特工隊：最終清算》亦來勢洶洶，美媒估計開畫首4日票房收7700萬美元（約6億港元），雖然不敵《史迪仔》，但仍刷新《職業特工隊》系列紀錄。巧合的是，湯告魯斯2002年主演科幻片《未來報告》，亦曾跟《史迪仔》原裝動畫《扮嘢小魔星》選在6月21日同期上映，最終《扮》片美國票房收1.45億美元（約11.3億港元），稍勝《未》片的1.32億美元（約10.2億港元）；不過，若以全球票房計算，《未》片則以3.58億美元（約28億港元）反勝《扮》片的2.73億美元（約21.2億港元）。相隔23年後，湯告魯斯能否一雪前恥？

《史迪仔》與《職業特工隊：最終清算》穩佔美國開畫冠亞軍，早前上映的《死神來了：血脈》、《罪人們》及《雷霆特攻隊*》順序躋身五強。內地方面，截至昨日《史迪仔》上映4天累收6740萬人民幣，繼續進駐榜首位置，《職》片延至本月30日上映，且看排名會否逆轉。湯告魯斯本月上旬曾到韓國宣傳，帶挈當地票房報捷，截至前日入場人次已達183.9萬，相信短期內將可突破200萬大關；反觀《史迪仔》暫時只有18.8萬入場人次，估計跟後者遲了4日開畫有關。

看《死神來了：血脈》遇塌天花

提起《死神來了：血脈》，上周一（19日）阿根廷首都布宜諾斯艾利斯有戲院放映此片期間，天花板突然塌下碎片，擊中29歲女觀眾Fiamma Villaverde，導致她的肩膀、背部、膝蓋和腳踝受傷，「當時我聽到一聲巨響，還以為是電影聲效，幸好我把身體靠向椅子扶手，才不至砸中頭部」。當時她偕11歲女兒和朋友一起入場，意外發生後，電影停止放映，約40名觀眾即時疏散，而Fiamma計劃入稟要求院商賠償。

另一方面，就阿根廷戲院塌天花意外的新聞，不少網民轉發配圖如大災難，到處瓦礫，其實該「災難」照片來自今年2月美國華盛頓韋納奇名為Liberty的戲院，當時有兩名觀衆正在欣賞《美國隊長4：勇敢新世界》，其中男觀衆發現有異常聲音，於是趨前銀幕方向的上方察看，隨即叫女伴快跑，天花已塌下，幸無人受傷。消防部門其後把現場照片上傳到社交媒體，並稱幸好事發時非周五六等特多觀衆的日子。

相關字詞﹕扮嘢小魔星 未來報告 職業特工隊：最終清算 史迪仔

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