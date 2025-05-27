抗癌吳忻熹澳門睇騷 鄭秀文台上公開鼓勵

前晚演唱會嘉賓林保怡和鄭秀文合唱國語歌《演員》，林保怡稱逾10年沒有在舞台上演唱，非常開心。鄭秀文說：「超過10年？大家真係好有福氣。其實我同保怡私底下有聯絡，會約出嚟食飯見面，我哋好啱嘴形，好好傾。」林保怡回應：「我諗係緣分。」鄭秀文自爆會向林保怡請教演戲，很欣賞對方的生活態度，「佢真係好down to earth（貼地），平時湊吓狗仔、買吓餸、格吓價，令我真係變咗師奶，知道邊度買嘢平」。

演唱會結束，觀眾不肯離場大叫encore，鄭秀文再上台，不過音響器材，包括咪高峰已被收起，她只好跑勻全場，向四面台觀眾揮手道別和鞠躬致謝。

娛樂組