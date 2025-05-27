抗癌吳忻熹澳門睇騷 鄭秀文台上公開鼓勵

【明報專訊】吳忻熹（前名吳文忻）乳癌復發惡化至第四期，癌細胞變異去到尾龍骨，積極抗病的她日前透露癌指數已跌至正常水平，原本一星期一次的化療減至三星期一次。她前晚到澳門看鄭秀文（Sammi）尾場演唱會，鄭秀文得知吳忻熹在觀眾席，唱《不要驚動愛情》時特別走近吳忻熹給鼓勵說：「加油呀，唔使怕！天父愛你。」說畢激動得轉身拭淚，吳忻熹也忍不住眼濕濕，之後在社交平台留言：「謝謝Mi（鄭秀文）帶畀我超開心的一晚。」
前晚演唱會嘉賓林保怡和鄭秀文合唱國語歌《演員》，林保怡稱逾10年沒有在舞台上演唱，非常開心。鄭秀文說：「超過10年？大家真係好有福氣。其實我同保怡私底下有聯絡，會約出嚟食飯見面，我哋好啱嘴形，好好傾。」林保怡回應：「我諗係緣分。」鄭秀文自爆會向林保怡請教演戲，很欣賞對方的生活態度，「佢真係好down to earth（貼地），平時湊吓狗仔、買吓餸、格吓價，令我真係變咗師奶，知道邊度買嘢平」。
演唱會結束，觀眾不肯離場大叫encore，鄭秀文再上台，不過音響器材，包括咪高峰已被收起，她只好跑勻全場，向四面台觀眾揮手道別和鞠躬致謝。
娛樂組
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