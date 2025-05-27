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娛樂

吳若希麥美恩極速破冰 承認絕交原因兒戲

【明報專訊】吳若希與麥美恩4月底在社交平台公開絕交，近日已和好，齊齊入場欣賞林峯紅館演唱會。吳若希前晚出席活動，表示在無綫高層樂易玲見證下與麥美恩破冰，覺得很感恩，「希望我們的友誼就似破冰當日一樣，可以笑住面對對方，真心為對方好，不要互相攻擊」。

吳稱溝通出誤會致失聯

森美睇死她跟麥美恩面和心不和，吳若希說：「這個說法都似真，我們最盡去到面和心不和階段，若要做到面和心和，就要睇我澳門演唱會，周吉佩這名不太熟的公司同事都主動要求來睇騷，看麥美恩會否來捧場，這是考驗我們友誼的時候。」問到與麥美恩不和因由？吳若希解釋是溝通上出現了誤會，「她一直無法聯絡我，索性刪除我的聯絡號碼，後來在一個共同電話群組中提到此事，才再次重新聯絡。森美都曾經試過找不到我，刪了我的電話號碼，我到現在都不知為何這樣，可能是電話程式出問題」。絕交原因那麼兒戲？她笑說：「我們的友誼就是這樣兒戲。」吳若希否認藉絕交宣傳澳門演唱會，「我冇想過這樣做，絕交同開演唱會無關」。

陸浩明取笑她和麥美恩或因更年期影響友情，吳若希笑言未到更年期，器官仍有能力生育，不過擁有一仔一女已足夠，子女今年親手整蛋糕為她賀壽，沒有生仔計劃，亦有勸老公做絕育手術，想杜絕對方有私生子的機會。問到老公如何為她慶祝生日？吳若希笑言：「佢同我去睇林峯演唱會，容忍我對住其他男人很興奮。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕麥美恩 吳若希

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