認跟圈外男友拍拖18年 75歲薛家燕拒再婚 免淪笑柄

記者：鍾一虹

一身金紅「登基」造型亮相的薛家燕表示活動上除表演歌舞，還會擔任漢服catwalk比賽評判，很開心每年都能與粉絲聚會，難得「七公主」成員沈芝華從美回港度假，邀對方齊來敘舊。她早前在陳志雲主持的網上頻道節目中吐露感情事，問有沒有邀請圈外男友出席？薛家燕笑說：「可能來了。」叫她介紹男友給大家認識，她說：「佢怕醜，我叫他今（前）晚有時間就來，但他說沒有古裝。」

拒公開男友身分 怕失私人空間

薛家燕透露與男友拍拖逾18年，對方從事飲食生意，經常香港和內地兩邊走，她也要四圍飛去工作，所以雙方不能常常見面，笑言早前被陳志雲游說，才於節目中披露少少感情事，她甜絲絲說：「我到呢個年紀仲咁sweet，開心事可以分享嘅！仔女都叫我不要工作太辛苦，要抽時間去旅行玩吓，多珍惜自己的時間，他們都說得對，所以他（指男友）現在都是直接打電話給我大女度期，約我去旅行，我們6月會去內地旅行，因為我要幫無綫拍節目。（男友有沒有看她受訪內容？）陳志雲有節錄那段片給我，叫我傳給他看，佢睇完開心到整晚睡不着。」

薛家燕一直沒有公開男友真身，否認怕粉絲呷醋，而是雙方都覺得公開身分會帶來不方便，會失去私人空間，「以前我們去日本、韓國旅行都被人撞到，一見到有人舉起相機就會大家一齊彈開，其實都試過被人影，但大家不知是他」。她表示沒想過再婚，「我已75歲，結婚笑死人！冇必要結婚，兩個人去下旅行就算，結婚又不會請飲，都不知應該請邊個，請親友食飯都要食一年。（帶男友跟七公主見面？）呢樣就會」。

莊錠欣稱台住所漏煤氣致中毒

莊錠欣5月初在社交平台自爆因一氧化碳中毒送院治理，形容是避免不了的意外，出事源於租住的台灣單位漏煤氣，氣體更泄漏了兩天，「漏煤氣冇味，我只察覺到頭痛，仲以為感染了新冠病毒，睇醫生驗過，我又無病徵，於是食了止頭痛藥就睡覺，翌日全天留在住所寫歌，結果去洗手間時暈倒，室友發現，及時把我送院」。她稱室友完全沒事，可能因其房間靠近熱水爐，加上長期開冷氣，沒有開窗疏氣，房東事後立即更換爐具和慰問她。

莊錠欣表示身體需要慢慢調理，醫生安排她做高壓氧氣艙治療，需觀察三四星期，「暫時不能做激烈運動，有時行得太快會感到缺氧、頭暈，還好復元進度不錯」。經歷生死邊緣的她現在學識注意家居安全，透露家人一方面很擔心，但又不想妨礙其工作，不反對她繼續留台居住，「媽媽趁我每次回港，供應愛心湯水給我補身，6月會推出親自作曲的全新國語歌，到時會安排回港做宣傳」。