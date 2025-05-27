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娛樂

金髮陳瀅不介意撞樣港產AV女優

陳瀅拍《璀璨之城》跟張智霖有親熱戲 唔怕袁詠儀監場

【明報專訊】陳瀅昨日到青衣出席街市主題限定店開幕，表示平時會到街市買餸，透露下廚都是煮給朋友食，「男又有女又有，過時過節或大日子都會煮，最犀利試過煮8人分量，其實最辛苦是之後要洗碗和抹地，每次朋友食完就走，有次忍不住鬧他們又唔畀錢又唔幫手，仲嘰嘰趷趷，去年朱敏翰生日在我家食完飯睇波，還被鄰居投訴太嘈」。她笑稱緋聞男友周嘉洛沒有嘰嘰趷趷。

跟張智霖有親熱戲 無懼袁詠儀監場

陳瀅為無綫新劇《璀璨之城》角色染了一頭金髮，但拍攝延期，正苦惱怎樣保持髮色，「現在我不敢經常洗頭，因為洗一次就淺色一次，不用見人就唔洗頭」。對於金髮造型被指與港產AV女優「繪麗奈」素海霖撞樣，陳瀅說：「不會感到尷尬，正常亞洲女士有眼耳口鼻都會似三四成，如果對方的頭髮和我一樣色又差不多長度，可能會似多一點，不介意。」

陳瀅十分期待與前輩張智霖合演《璀璨之城》，透露有少少親熱戲。問怕不怕張智霖老婆袁詠儀監場？陳瀅說：「唔驚，都是工作，電視尺度有限，不會太過分。」她拍攝另一劇集《執法者們》時，拍片玩驚嚇濾鏡整蠱同劇演員，預告一定會整蠱張智霖，「我現在冇靈感，正問大家有什麼意見，亦不能太大膽，因為整蠱《執法者們》一班前輩時，被問怕不怕激嬲他們，不過我相信他們不會這麼小器，會選擇差不多煞科才拍片，冇機會讓他們報仇」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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