明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

呂爵安獲謝君豪點名合演新劇 練美娟演技大爆發有驚喜

光明大押｜謝君豪讚Edan具創造力 娟姐情緒大爆發有驚喜

【明報專訊】金馬影帝謝君豪、MIRROR成員呂爵安（Edan）和練美娟合演ViuTV劇《光明大押》，謝君豪兼任監製認挑戰大，要克服計數和度期難度，幸劇組上下好幫手。他跟呂爵安在電影《過時．過節》合演父子，大讚對方具個人風格和創造力，點名再合作，練美娟劇中演技大爆發有驚喜，評兩後輩表現值101分。呂爵安開心再跟前輩謝君豪合作，奉旨得影帝指導，不用交學費，還有片酬落袋。練美娟自爆面對全劇均是好戲之人，開工前壓力爆燈。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

謝君豪在《光明大押》飾演當舖二叔公，為已故師父看顧遺留下來的生意及其一對子女的生活，3人因相處和意見不合產生很多衝突。他形容今次受邀兼任監製，兼顧很多事情很大挑戰，由前期至後期花上逾一年時間，「計數是我弱項，但都要學習。劇集題材圍繞當舖，需要做好多資料蒐集，當舖是個神秘地方，今次藉拍戲認識了很多當舖趣聞，劇集人物眾多，有百幾個角色，度期上很困難，慶幸全部人都好幫手」。

謝君豪欣賞呂爵安真誠做自己

謝君豪表示跟呂爵安在電影《過時．過節》合演父子很愉快，所以找對方再合作，近幾年見呂爵安在正劇或喜劇發展上，都很有個人風格和創造力，「有時睇片見到呂爵安和練美娟的演出，是我無法做到的！因為呂爵安做自己，其實我都是這樣教學生，演戲要做回自己，而呂爵安是真誠做自己，這樣是無敵的，冇人學到」。

呂爵安多謝前輩送高帽，稱《過時．過節》是他主演的第二部電影，題材認真和沉重，多得沒架子的謝君豪給意見和支持，拍《光明大押》時見識到對方的專業和人緣好，是100分前輩，「很多人一叫立即來幫手，正如我都是在聚會上重遇豪哥（謝君豪）時， 聽到他監製劇集，立即提出幫手」。他覺得這次合作最有趣是能再跟謝君豪對戲，「每次跟豪哥合作都是學習機會，尤其今次他兼任監製，可以踩過界，教導我嘗試不同演繹方式，感覺像上戲劇班，好正！他站在我面前指導，我不用交學費，仲有片酬落袋」。

練美娟呂爵安互窒擦出火花

呂爵安表示劇中演財務分析師，角色的爭拗位在於要不要為名利做一些不應該做的事，與廖子妤和練美娟有感情和溫情線，笑言與劇中家姐練美娟繼劇集《大叔的愛》後第二度合作，相隔4年沒有隔膜，保持默契，還經常互窒。謝君豪取笑二人似「金童玉女」，好有火花。練美娟笑稱與呂爵安似撈亂骨頭才對，謝君豪說：「我就係睇中練美娟的喜感，所以找她演性格戀愛大過天的女生，不過拍完之後，發現她演感情戲令人驚喜，我翻睇片段時都被感動，有一幕她跟我哭訴心聲，場戲攞晒分，她感情流露的層次令人動容，眼淚好似開水喉似的。」

呂爵安向練美娟請教「喊功」

練美娟稱劇中有很多前輩，呂爵安、何啟華（阿Dee）、廖子妤和柯煒林演戲經驗多，令她開工前壓力爆燈，直至開工後情緒才穩定下來，「大家很注重團體精神，會輪流開解和扶持我」。呂爵安稱被練美娟情緒大爆發嚇親，即使持續十幾個鐘拍通宵戲，面對情緒戲都能揮灑自如，「她長時間戴隱形眼鏡，其實眼睛很乾澀，但拍感情戲能流出眼淚，我問她點樣可以做到？她說：『諗番以前就有眼淚。』那刻突然發現練美娟是個有經歷的人」。

練美娟多謝劇組獨具慧眼，肯冒險找她演出，謝君豪笑說：「可能劇組一早就睇出你是有經歷的人。」練美娟否認現實中戀愛大過天，以及人生經驗豐富，笑言望住謝君豪的慈祥爺爺造型已足夠催淚。

謝君豪難忘碌落山拯救「姊弟」

謝君豪稱自己劇中也有不少發揮，演嗌交戲嗌到好傷心，希望觀眾也有共鳴，最難忘3人的動作戲，拍了幾晚通宵，他要拯救碌落山腳的「姊弟」練美娟和呂爵安，「好辛苦，在水塘大斜坡拍攝，天氣很差，不停落雨，所以碌落山動作交給替身做，救人戲分就親自上陣，我要孭起練美娟行到安全地方」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕練美娟（娟姐） 呂爵安（Edan） 謝君豪 光明大押

上 / 下一篇新聞