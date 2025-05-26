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娛樂

【娛樂場】內地劇《九重紫》 女主角重生復仇遇真愛

【明報專訊】古裝劇《九重紫》改編自作家吱吱的同名小說，繼《庶女攻略》（劇名《錦心似玉》）和《慕南枝》（劇名《嘉南傳》）後，第三本小說拍成電視劇。《九重紫》去年底於內地串流平台首播，豆瓣7.8評分，播放量逾10億，獲騰訊視頻金鵝榮譽頒獎禮會員摯愛劇集、優秀導演、爆款劇集等5獎。男女主角李昀銳與孟子義首次合作，新鮮配搭受網民喜愛，孟子義更在不同頒獎禮獲年度突破女演員與人氣女性角色獎。HOY TV將《九重紫》配上廣東話，以雙語形式播映。

竇家嫡女竇昭（孟子義飾）出身官宦世家，前世時，父親帶着小三回家，令她的母親自殺。竇昭被送往鄉下的祖母家直到成年，之後嫁給侯府公子魏延俞（李欣澤飾），育有一子一女，不過婚姻生活並不幸福，魏延俞與她的關係冷淡，兒子也對她如同陌生人，最終捱不住生活的辛酸，前世的命運以悲劇告終。被夫君背叛的竇昭意外重生，回到了兩歲時，她決心選擇自己的生活和保護身邊人，試圖拯救母親生命，但仍然被父的小三打敗，母親還是選擇了自殺，拋下她。

竇昭憑勇氣和智慧與繼母鬥爭，保護家產，隱居在偏遠的田莊，努力求學，為自己而奮鬥。在一個風雨交加之夜，竇昭與假扮商人的英國公府嫡子宋墨（李昀銳飾）在田莊相遇，宋墨舅舅一家遭受冤屈，滿門覆滅，母親被害，甚至被父親毒害而逐出家門，身世悲慘。面對家族變故的謎團，竇昭助宋墨保護定國公的孤兒同時，還受到繼母的陷害，落入換親的流言。竇昭與宋墨在困境中相知相愛，決定結為夫妻，攜手揭開英國公府換子秘密，成功阻止了遼王的叛亂，平冤忠臣，捍衛家國安寧。儘管宋墨外表冷漠，內心卻充滿真誠和善良，與竇昭並肩作戰，勇敢面對困境，共同拯救家族的命運，活出真正的幸福。

鄭希怡演反派皇后

李昀銳與孟子義除顏值滿分，演出亦獲好評。首次演復仇角色的孟子義，以紮實的演技展現成熟的表現，贏得一致好評。李昀銳之前在其他古裝劇演男二或男三，今次擔正做男一，憑角色爆紅而成為新晉男神。另外，鄭希怡飾演大反派萬皇后，一心為皇帝謀劃，怎料真心錯付，遭皇帝忌憚下詔要她未來殉葬，因此走向謀反之路，最後計劃失敗，自願廢后求死，其遭遇獲觀眾同情。

《九重紫》HOY TV（77台）

5月26日 逢周一至五晚10時

相關字詞﹕孟子義 李昀銳 HOY TV 九重紫

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