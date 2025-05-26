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娛樂

炎明熹翻唱《蜚蜚》3年破千萬點擊

【明報專訊】炎明熹（Gigi）被指因合約問題遭無綫「雪藏」，近年沒公開演出，近日傳她約滿無綫後簽內地娛樂公司。之前她為劇集《新聞女王》獻唱片尾曲《Crystal Clear》，《新聞女王2》的宣傳片被發現已換人主唱。零工作的炎明熹除專心做大學生，亦不時欣賞不同演唱會，又跟粉絲保持聯絡，早前一起到狗場做義工。「炎明熹粉絲後援會（官方）」日前在社交平台公布，炎明熹3年前在《聲生不息．港樂季》翻唱已故歌手陳僖儀歌曲《蜚蜚》片段於YouTube錄得逾1000萬觀看次數。

後援會表示︰「3年前，Gigi在隔離期間不斷努力練習，在陌生的環境，未如理想的排練中，一度感到氣餒。幸得到各工作人員和老師們的支持及鼓勵，Gigi懷着戰戰兢兢的心情，以最年輕的參加者、港樂新生代的身分，踏上《聲生不息．港樂季》的舞台，演唱陳僖儀小姐的《蜚蜚》。然後，這次演出帶來了意想不到的迴響！恭喜Gigi的《蜚蜚》成為她首支在YouTube頻道達1000萬觀看次數的歌曲！感激大家對這首歌曲的喜愛和支持！希望大家也喜歡Gigi其他歌曲，你們的支持，就是她繼續努力帶給大家好作品的動力！」炎明熹在社交網限時動態轉發後援會帖文，留言多謝大家支持。

娛樂組

相關字詞﹕炎明熹（Gigi）

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