林俊傑啟德騷 伙張天賦唱《記憶棉》 遲散場 內地歌迷趕過關感覺糟透

娛樂組

林俊傑前晚開騷前於社交網留言：「第一次在啟德主場館演出太期待啦！香港的朋友們準備好一起在搖滾了嗎？」林俊傑首場施展渾身解數冧粉絲，唱出多首金曲，全場high爆。張天賦任表演嘉賓，與林俊傑合唱《我還想她》和《記憶棉》，林俊傑為今次合唱學唱廣東歌，二人鬥飈高音掀高潮。林俊傑與張天賦合唱片段於小紅書瘋傳，有不認識張天賦的網民對他感好奇，讚他的歌好聽。

林俊傑完騷在社交網分享首場演出感受：「《FINAL LAP》香港太嗨了！謝謝你們讓我在啟德主場館的第一次那麼難忘，先認識了MC張天賦的《記憶棉》，再以歌會友，感謝音樂然後我們認識新朋友！昨（前）晚蔡宥綺再次回到林俊傑20，初登FINAL LAP舞台，一起來期待今年的新作品吧！希望今（昨）晚香港場的DAY 2……我的粵語能有更好的表現。」據知昨晚表演嘉賓是任賢齊。

有觀眾凌晨3時抵深圳

林俊傑個唱前晚10時52分結束，比之前在啟德主場館開騷的Coldplay、謝霆鋒與五月天的完場時間晚，由於場地步行到宋皇臺站與啟德站需時約10分鐘，從內地到港睇林俊傑演唱會的觀眾趕不及東鐵到羅湖過關的尾班車，大部分人要經皇崗口岸過關，等候過境巴士需時。

內地網民在小紅書上載凌晨兩三點仍在等車的情况，留言：「林俊傑演唱會有一半是內地觀眾嗎？」有指人龍停頓，沒有人維持秩序，又說凌晨3時才回到深圳，經歷今次萬分煎熬和糟透的交通體驗，不會再去香港看演唱會，稱在澳門的體驗比香港好上一萬倍；亦有網民提供搭車攻略，提醒昨晚的內地觀眾要留意搭車時間。

警察運輸署早發溫馨提示

內地觀眾因林俊傑個唱遲完場在交通方面失預算，其實演唱會舉行前兩日，香港警方與運輸署有因應林俊傑演唱會在社交平台上載有關預早安排行程的提示，香港警察facebook特別提示：「由於演出在晚上8時開始，預計晚10時45分結束。如果觀眾選擇欣賞演唱會直至完場，很大可能會錯過在宋皇臺站及啟德站開往羅湖的尾班列車。觀眾可選擇乘坐港鐵往上水或巴士SP12往新田。」