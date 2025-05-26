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娛樂

羅啟豪獲粉絲紅隧賣廣告谷新歌 支嚳儀爆兒子問是否很羨慕

【明報專訊】羅啟豪和支嚳儀昨日到觀塘演出《愛心慈善大派對》，分別帶備自製曲奇餅、咖啡杯和香薰義賣。人母支嚳儀覺得培育孩子做慈善和建立責任感很重要，今次由製造曲奇至開檔義賣邀請5歲兒子Joji參與，自爆日前母子檔首次任家教講座嘉賓鬧笑料，「Joji面對很多人說話，表現淡定，事後他說其實心情很緊張，準備了4句台詞都忘記了，只能簡單介紹自己，明白我的藝人工作面對很多挑戰，很開心能帶給他動力，希望幫到囝囝提高心理質素，9月面試小學會有好發揮」。

支嚳儀稱在講座上分享教小孩做功課要有耐性，不可以常常責罵，回家後被兒子質疑，「我教Joji朗誦一篇文章，『弄髒』這個詞語，他讀了200次還是忘記，我的眼神和聲音開始銳利，他即反問我點解講完說話不算數，於是跟兒子慢慢講道理，Joji明白兼認錯，覺得個仔都培訓緊我的耐性」。

支嚳儀兒子讚羅啟豪很紅

羅啟豪自覺算情商高，但都有限度，慶幸目前單身，煩惱較少，當歌手後獲粉絲寵愛，「好多謝歌迷會在紅隧賣廣告，幫我力谷新歌」。他透露為無綫外購劇《清明上河圖密碼》唱主題曲《有天做證》，心情興奮，「開心擁有第二首劇集歌，終於等到獨唱機會，對上一首劇集歌跟李佳合唱」。支嚳儀很羨慕羅啟豪人氣強勁，有大批歌迷支持，她獲兒子安慰，「Joji留意到羅啟豪的紅隧廣告，大讚他很紅，好奇問我有冇羨慕？真是童言無忌，我教他學習表達愛，兒子說長大後幫我賣個紅隧廣告」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕羅啟豪 支嚳儀

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