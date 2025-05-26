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娛樂

簡淑兒笑稱為3卡鑽戒嫁麥大力 陳婉衡趁機取經 余思霆無懼跟舊愛同場

簡淑兒婚後繼續工作 麥大力談上繳收入笑稱不予置評

【明報專訊】35歲簡淑兒與39歲機長麥大力拍拖4年，本月初在意大利舉行婚禮，昨日在港正式簽字結為夫妻，並於酒店舉行婚宴。新娘簡淑兒穿上低胸婚紗大騷身材，戴上近3卡求婚鑽戒，大爆麥大力蝦碌事，笑稱因鑽戒夠大應承嫁對方。她強調不甘於只當機長太太，會繼續幕前工作。陳婉衡和余思霆任姊妹團，早前接受男友求婚的陳婉衡直認趁機取經，單身余思霆稱跟舊愛朱敏瀚同場不尷尬。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

簡淑兒和麥大力昨日在酒店舉行婚宴，大批圈中好友到賀，包括岑杏賢、黃淑儀、潘嘉德、張達倫、黃建東、朱智賢和黃美棋等，一對新人婚宴前受訪，應要求嘴咀，麥大力即變怕醜仔。

二人分享求婚過程，簡淑兒表示麥大力原計劃在泰國旅行時求婚，以為訂好餐廳，怎料去到原來沒有訂位，轉為翌日影相時求婚，不過被她發現戒指，笑稱求婚鑽戒夠大，滿意收貨，「成件事都冇點求過，不過佢都好好，第二日補番紮花，跪地正式再求婚，過程只得我倆，連影相都沒有，是好好的回憶，其實我經常給他看求婚片段，除了有戒指外，沒有一樣嘢做到」。麥大力稱計劃求婚已久，只是等待適合時機。

想過二人世界 未有造人大計

簡淑兒透露選擇在意大利舉行婚禮原因是遷就居於海外的家人，「我屋企人住美國，老公屋企人住英國，要他們回港好似好遠，所以選擇歐洲一個地方，意大利是我很鍾意的地方，去睇過發覺場地好靚便決定，最搞笑是場地的人不懂英文，以為我們去參加婚禮」。她大爆老公在意大利婚禮忍不住喊，「眼淚鼻涕流晒出來，第一次見佢喊，我上次都有喊，今次忍到」。

談到麥大力愛的誓言，簡淑兒稱只聽到一半，「因為意大利的雀仔叫聲好大聲，其實我唔係太聽到，不過都有心嘅」。她強調不會專心當麥太，會繼續工作。問可有造人計劃？簡淑兒和麥大力表示想先過二人世界，造人計劃隨緣，度蜜月地點還未決定，簡淑兒說：「我們會選擇熱的地方，因為之前講過結婚前收身，但冇咗呢回事，所以揀熱的地方有動力收身。」問麥大力收入是否全給老婆？他笑說：「No comment！」

簡淑兒惜老公 無玩新郎環節

陳婉衡和余思霆擔任姊妹團，二人爆簡淑兒惜住老公，沒有玩新郎環節，不過見證好姊妹出嫁，感動得眼濕濕。日前宣布接受男友求婚的陳婉衡表示今次順道取經，她有出席簡淑兒在意大利的婚禮，還趁機飛到土耳其影婚照，婚期仍未定，預計明年第一季於外國陽光與海灘地方舉行婚禮，笑言會考慮穿比堅尼婚紗騷身材。

單身的余思霆表示意大利之行沒有艷遇，問可會考慮機長？她說：「驚驚哋機長，因為空姐好靚，少少擔心花心，我現在想搵老公，不是只想拍拖，還有除了靚仔，一定要高過我，最緊要專一。」問同場遇到舊愛朱敏瀚可感尷尬？余思霆說：「不會，因為一班劇集《好日子》的演員都獲邀，好開心見到大家。」

岑杏賢專注心理輔導工作

與簡淑兒同屆港姐岑杏賢表示與丈夫前來到賀，準備大利市做賀禮，透露老公與新郎麥大力是小學同學，原本任證婚人，最終麥大力哥哥從倫敦飛來港任此重要角色，他們可專注出席婚宴感受喜悅。問可會傳授生B秘訣？岑杏賢說：「相信他們都鍾意小朋友，有計劃，都會分享，好多人見到我都會問，沒什麼秘訣，最緊要雙方有共識。」她稱兒子已3歲半，會否追多個處於想又不想之間，與老公覺得照顧兒子已花很多時間和心機，不可輕易話生就生，要再想想。

約滿無綫的岑杏賢現在專注心理輔導工作，表示為廣告宣傳會間中拍片。問可會再簽娘家與好姊妹朱千雪再合作拍劇，她說：「暫時應該不會再簽，公司亦明白我要照顧小朋友和專注家庭，不過若有時間又適合，我都想拍劇。」

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相關字詞﹕岑杏賢 余思霆 陳婉衡 結婚 麥大力 簡淑兒

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