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娛樂

【開箱】《安眠書店》 第5季落幕 舊愛回歸 惡人惡報收場

【明報專訊】《安眠書店》（You）自2018年開播至今，是影視串流平台Netflix其中一齣王牌劇，亦是扮演戀愛腦殺人狂主角Joe的《花邊教主》潘百加利（Penn Badgley）代表作。然而此劇也犯了很多受歡迎系列的通病，不懂見好就收，第4季已在重複舊路，第5季亦是最終章，儘管加入新角色，卻未有驚喜，安排舊愛與仇家雲集，過去4季Joe殺人無數總能化險為夷，來到最終回，應驗了善惡到頭終有報，以為找到真愛，反被對方送入監牢，孤獨終老。

為妻除障礙再開殺戒

《安眠書店5》承接上季尾聲，Joe與新婚太太Kate回到紐約，還跟兒子Henry一起生活。Kate接掌家族生意，最初生活幸福美滿，Joe還重開Mooney書店。直到得悉公司元老Bob掌握Kate在倫敦時的「罪證」，準備踢她出董事局，Joe即潛入Bob家殺害對方，並偽裝成自殺。Kate有雙胞胎姊妹Reagan與Maddie，前者在集團擔任財務官，從Bob處得悉Kate隱藏秘密，加上女兒Gretchen在學校與Henry發生衝突後受傷，亦不相信Bob死於自殺，矢言要趕走Kate及查出她的暗黑秘密。

Kate拒絕Joe的建議殺害Reagan，但他還是私自行動，綁架對方到書店地下室，及後發現綁錯Maddie，並得悉她與Reagan丈夫Harrison有染，於是再次綁架Reagan，讓這對孿生姊妹同囚書店地下室。Joe利用她們面和心不和，大玩心理戰，誘使Maddie殺害Reagan，卻得不到Kate的認同，夫妻倆的距離愈來愈遠。另外，Joe漸受書店員工Bronte吸引，後者與舊愛Clayton的關係糾纏不清，Joe會否再大開殺戒才得到所愛？

安娜金演雙胞胎搶鏡

《安眠書店5》可說回到原點，不但重返紐約，回到Mooney書店這重要場景，新角色Bronte也讓人想起首季女主角Beck，同樣熱愛文學；Bronte好像全然接受Joe所做的一切，後者誤以為跟她身心靈契合，錯覺完美愛情的開始，其實是自我毁滅的序幕。另一Joe的舊愛Marienne再度登場，為一度陷入迷惘的Bronte指點迷津。Kate則洗心革面，決定跟Joe同歸於盡。人設最連貫的可能只有Joe，繼續尋找完美對象，浪漫化自己所有陰暗面，希望對方完全接受最黑暗的自己；其實他跟Love（Henry生母）才是天造地設，但Joe希望別人接受自己的醜惡，卻拒絕對象展示最黑暗一面，因此第3季結束不再拍下去本是最完美結局，可惜編劇硬加了第四五季。

Bronte在今季佔戲很重，但這角色無論「復仇」原因、應對辦法及其間的迷惘，均相當牽強，《侍女》瑪德蓮布魯爾（Madeline Brewer）演來也不討喜，選角有點失手。反而演雙胞胎的《完美巨聲幫》女星安娜金（Anna Camp）十分搶鏡，不管是潑辣的Reagan還是相對軟弱的Maddie，她都手到拿來；到劇集後段Reagan已死，Maddie要假扮對方，更是雙倍難度，安娜金演來輕鬆自如，偶有喜感，可說是最佳綠葉。

相關字詞﹕影視串流平台Netflix 潘百加利 安眠書店5

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