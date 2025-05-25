瑪嘉烈戈利新片康城首映 奧比帕沙喪夫後首露面

戴丹兄弟新片獲鼓掌10分鐘

兩奪最高榮譽金棕櫚獎的戴丹兄弟（Dardenne Brothers）執導新片《Young Mothers》講述幾名年輕未婚媽媽的故事，亦於前日舉行首映禮，據美媒報道，獲現場觀衆起立鼓掌超過10分鐘。

金像導演高安兄弟的伊頓高安（Ethan Coen）執導《Honey Don't!》參與午夜放映單元，該片講述小鎮的女私家偵探調查多宗離奇命案，均與神秘教堂有關；由《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）伙拍《白蓮會2》奧比帕沙（Aubrey Plaza）主演，也是後者的導演老公謝夫拜拿（Jeff Baena）今年1月在住所自縊身亡後，首次公開露面，有現場觀衆向她大叫「我愛你」以示支持。

「少年佛地魔」奪最佳演出獎

另一方面，「一種關注」單元前日公布得獎名單，透過11歲女童看1980年代愛滋病蔓延的智利片《The Mysterious Gaze of the Flamingo》捧走大獎，評審團獎落在哥倫比亞電影《A Poet》身上。《Once Upon a Time in Gaza》的巴勒斯坦導演Tarzan and Arab Nasse拿下最佳導演殊榮。今屆「一種關注」單元共3名導演是演員出身，並首次執導，其中《皇家特工：第一任務》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）執導的《Urchin》講述一名流浪者努力適應社會，為男主角法蘭迪蘭（Frank Dillane）帶來最佳演出獎。現年33歲的法蘭曾在《哈利波特–混血王子的背叛》扮演少年佛地魔，亦是劇集《顫慄陰屍路》主角之一，不過今次的最佳演出獎，他要跟《 I Only Rest in the Storm》女演員Cleo Diara瓜分。