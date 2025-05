瑪嘉烈戈利新片康城首映 奧比帕沙喪夫後首露面

戴丹兄弟新片獲鼓掌10分鐘

兩奪最高榮譽金棕櫚獎的戴丹兄弟(Dardenne Brothers)執導新片《Young Mothers》講述幾名年輕未婚媽媽的故事,亦於前日舉行首映禮,據美媒報道,獲現場觀衆起立鼓掌超過10分鐘。

金像導演高安兄弟的伊頓高安(Ethan Coen)執導《Honey Don't!》參與午夜放映單元,該片講述小鎮的女私家偵探調查多宗離奇命案,均與神秘教堂有關;由《完美物質》瑪嘉烈戈利(Margaret Qualley)伙拍《白蓮會2》奧比帕沙(Aubrey Plaza)主演,也是後者的導演老公謝夫拜拿(Jeff Baena)今年1月在住所自縊身亡後,首次公開露面,有現場觀衆向她大叫「我愛你」以示支持。

「少年佛地魔」奪最佳演出獎

另一方面,「一種關注」單元前日公布得獎名單,透過11歲女童看1980年代愛滋病蔓延的智利片《The Mysterious Gaze of the Flamingo》捧走大獎,評審團獎落在哥倫比亞電影《A Poet》身上。《Once Upon a Time in Gaza》的巴勒斯坦導演Tarzan and Arab Nasse拿下最佳導演殊榮。今屆「一種關注」單元共3名導演是演員出身,並首次執導,其中《皇家特工:第一任務》哈里斯狄更遜(Harris Dickinson)執導的《Urchin》講述一名流浪者努力適應社會,為男主角法蘭迪蘭(Frank Dillane)帶來最佳演出獎。現年33歲的法蘭曾在《哈利波特–混血王子的背叛》扮演少年佛地魔,亦是劇集《顫慄陰屍路》主角之一,不過今次的最佳演出獎,他要跟《 I Only Rest in the Storm》女演員Cleo Diara瓜分。