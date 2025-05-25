明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

瑪嘉烈戈利新片康城首映 奧比帕沙喪夫後首露面

【明報專訊】第78屆康城影展今日凌晨舉行頒獎禮，最後兩部競賽片前日首映，包括《有種女人》姬莉卡萊（Kelly Reichardt）執導的《The Mastermind》，由《挑戰者》佐斯奧康納（Josh O'Connor）主演，講述1970年主角和兩名拍檔到博物館偷走四幅名畫，然而保管藝術品比偷竊更大挑戰。佐斯有份演出另一參賽片《The History of Sound》，但日前要趕戲所以未能到場，前日終可為《The Mastermind》站台。

戴丹兄弟新片獲鼓掌10分鐘

兩奪最高榮譽金棕櫚獎的戴丹兄弟（Dardenne Brothers）執導新片《Young Mothers》講述幾名年輕未婚媽媽的故事，亦於前日舉行首映禮，據美媒報道，獲現場觀衆起立鼓掌超過10分鐘。

金像導演高安兄弟的伊頓高安（Ethan Coen）執導《Honey Don't!》參與午夜放映單元，該片講述小鎮的女私家偵探調查多宗離奇命案，均與神秘教堂有關；由《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）伙拍《白蓮會2》奧比帕沙（Aubrey Plaza）主演，也是後者的導演老公謝夫拜拿（Jeff Baena）今年1月在住所自縊身亡後，首次公開露面，有現場觀衆向她大叫「我愛你」以示支持。

「少年佛地魔」奪最佳演出獎

另一方面，「一種關注」單元前日公布得獎名單，透過11歲女童看1980年代愛滋病蔓延的智利片《The Mysterious Gaze of the Flamingo》捧走大獎，評審團獎落在哥倫比亞電影《A Poet》身上。《Once Upon a Time in Gaza》的巴勒斯坦導演Tarzan and Arab Nasse拿下最佳導演殊榮。今屆「一種關注」單元共3名導演是演員出身，並首次執導，其中《皇家特工：第一任務》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）執導的《Urchin》講述一名流浪者努力適應社會，為男主角法蘭迪蘭（Frank Dillane）帶來最佳演出獎。現年33歲的法蘭曾在《哈利波特–混血王子的背叛》扮演少年佛地魔，亦是劇集《顫慄陰屍路》主角之一，不過今次的最佳演出獎，他要跟《 I Only Rest in the Storm》女演員Cleo Diara瓜分。

相關字詞﹕第78屆康城影展 奧比帕沙 瑪嘉烈戈利

上 / 下一篇新聞