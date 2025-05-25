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娛樂

陸詩韻小心覓伴侶 不想再犯錯 安俊豪明年開騷賀入行10周年

【明報專訊】陸詩韻、安俊豪、甄采浠及蘇家欣等昨日出席第11屆《香港心短片創作比賽》閉幕禮暨放映會。轉行從商多年的陸詩韻表示難抵戲癮，即將參演無綫劇《璀璨之城》，跟張智霖、張曦雯合作，她說：「幾年無拍劇，心情既開心又緊張。」她表示近年營商環境麻麻，要找不同出路，也有到內地開直播拓展市場，笑言普通話進步不少，也考慮在內地租屋方便休息。

單身的陸詩韻早前在網上直播透露生活寂寞，渴望找個伴侶，她稱近期有透過朋友介紹認識新朋友，但處理感情事會小心，慢慢了解清楚才會發展。是否因曾替前男友做擔保人，結果賠上300多萬元債務所影響？她說怕怕，「這件事十幾年前發生，現在不會再做擔保人，不想再犯錯，我無時間，若再跌低未必能站起來」。

安俊豪開心新歌《勿擾模式》反應理想，能推上幾個音樂流行榜排名，帶挈接商演外，最近開始收生兼任唱歌老師。他承認收入增多，事業都變得更好玩，現時身兼歌手、健身教練及歌唱老師，時間上要分配。他又計劃明年組班演舞台劇，以及舉行個人演唱會慶祝入行10周年。

甄采浠考慮再簽大公司

離巢無綫的甄采浠目前自由身發展，最近做直播嘗試走搞笑路線，又洽談舞台劇，但不太適應新環境，會考慮再簽大公司，「我個人天馬行空，不懂得做規劃，希望找大公司幫手比較好」。她自嘲性格和做事方面都很固執，故找玄學師改名，希望啟發思維，敢於挑戰新事物。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕甄采浠 安俊豪 陸詩韻

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