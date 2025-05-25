丘亞葵無再聯絡龍婷 張與辰有陰陽眼 否認住凶宅

丘亞葵表示有邀請《中3》冠軍黃博，但開騷當日撞正無綫慈善節目，正商議中。沒有邀請「中1生」和「中2生」？他稱因「中3生」當時得令、人氣高。

對於沒邀請曾傳緋聞的龍婷，他表示因兩年前已合作過，絕不是刻意不邀請對方。是否不太方便邀請？他說：「無話方唔方便，適合的項目咪傾。」他稱已沒再傾合作開演唱會事宜，「無再聯絡了！嗰件事我擺低咗」。早前他搭巴士，被拿來跟龍婷的富貴生活比較，他解釋當日參加宴會飲酒，朋友勸他不要駕車，「今時今日我這個年紀搭巴士只需兩蚊，有什麼問題？比較的事我不想講」。他透露計劃在盧國沾故鄉江門再舉行一場演唱會。

張與辰、劉洋均表示能踏上紅館獻唱感榮幸，張與辰想唱《小李飛刀》，劉洋希望唱爸爸喜歡聽的《萬里長城永不倒》。張與辰被指租住的舊樓是凶宅，他說：「我是基督徒，沒有顧忌這件事，凶宅不是我的單位，加上香港地方細，舊樓死過人我覺得好正常，以前有陰陽眼，現在睇唔到，不過都有打算搬，試吓住不同地方。」可會租住周吉佩的單位？他表示要先睇屋，看看夾不夾。可介意與租住同區酒店的黃博比較？他說：「不會介意，亦沒什麼好介意，最緊要住得舒服，住了半年都幾旺我，成個比賽過程算很順利，現在紅館都上到去，幾旺我！」

劉洋嫌香港樓價貴

劉洋租住南港島住宅，但沒想過在港置業，他笑說：「再有錢在香港也不算有錢，香港的樓價太貴，如在香港買到樓，在內地已是財富自由了！」

記者：林祖傑