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娛樂

【開箱】《愛‧死‧機械人》 動畫第4季 爛番茄影評滿分

【明報專訊】影視串流平台Netflix動畫《愛‧死‧機械人》（Love, Death & Robots）自2019年面世至今，一直備受好評，5月15日推出第4季亦不例外，爛番茄影評網站給予100%滿分；今季仍然由《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）及《死侍》添米勒（Tim Miller）聯合監製兼執導部分短篇，10個故事圍繞「愛情」、「死亡」、「科技」等主題，內容充滿暴力、色情、諷刺和黑色幽默等成人元素，保證兒童不宜。

短篇各有特色

雖說《愛‧死‧機械人》故事獨立成篇，部分作品仍有內在聯繫，例如今季的《迷你第三類接觸》講述外星人到地球親善訪問，卻遭警察射殺，雙方因而開戰，人類科技明顯落後，於是想到竊取外星人武器，準備絕地還擊，卻遭武器反噬，地球更因此自毀，頗有自食其果之意。本集風格明顯延續上季的《迷你亡靈之夜》，同樣採用仿微縮模型及「較快鏡」拍攝方式，營造不真實且荒謬感覺。

《又一龐然大物》是首季短篇《三個機器人》的前傳，講述寵物貓與機械人聯手搞革命，終令人類滅絕，非我族類果然其心必異。主角好食懶飛，機械人慘遭奴役，寵物貓看準時機，教唆機械人發難，藉以諷刺人類依賴AI的後果，等同自取滅亡。

《智慧型設備，愚蠢型主人》題材大同小異，劇中家庭電器輪流投訴人類不是，例如電動牙刷批評男主人污糟邋遢，竟然抗拒刷牙；空氣清新機對於家中烏煙瘴氣感到無能為力；廁所馬桶更質疑它為何需要加入人工智能技術等，幽了AI氾濫成災一默。

另一具批判的短篇是今季打頭陣的《Can't Stop》，導演大衛芬查重現美國搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers在2003年戶外演出同名歌曲的盛况，有趣的是改以動畫形式呈現，4名樂隊成員與台下8萬觀眾均變成扯線木偶，當主音以搖滾樂「辣㷫」歌迷時，後者隨即自焚，充滿象徵意義；《Can't Stop》歌詞原本講述追求自由和創意，如今歌者變成扯線木偶任人擺佈，諷刺現實的意圖不言而喻：當我們高唱自由之聲，是否代表我們真正理解自由之意？

超級網紅Mr.Beast客串

若上季《吉巴羅》是整個系列的巔峰，那添米勒執導《暴龍的尖叫》便是今季的「天花板」，無論是恐龍皮革的質感、人類互相廝殺的動作戲，抑或對當權者殘暴不仁的控訴等，都值得一看再看。故事講述在外星殖民地上，攝政王舉行婚禮，卻要奴隸參與死亡遊戲娛賓，感覺就似《帝國驕雄》的動畫版本。女主角成功報仇，最後念出李白詩詞《月下獨酌》其中一段「花間一壺酒，獨酌無相親，舉杯邀明月，對影成三人」，迅即把故事意境提升至藝術水平。全球擁有近4億訂戶的著名YouTuber「Mr.Beast」亦客串一角，聲演死亡遊戲主持人，正好跟他為另一串流平台Prime Video製作的節目《野獸遊戲》互相呼應。

《蜘蛛玫瑰》故事亦很感人，講述女主角喪夫後，一心只想報仇，直至收到一頭外星寵物，冰冷的心因此融化，此時仇家殺到，結果同歸於盡，她的寵物下場絕對出人意表；《400男孩》則令人聯想起日本動漫《進擊的巨人》，以及《聖經》大衛打倒巨人歌利亞的情節，當然《愛‧死‧機械人》風格更黑暗，結局只有屍橫遍野。

《愛‧死‧機械人》拍到第4季依然保持水準，Netflix上架首4日錄得290萬觀看次數，在英語節目收視排名第7，成績一般，究竟是觀眾出現審美疲勞，抑或有更佳選擇？如果系列就此腰斬，對於好此道者來說，不是不可惜的。

相關字詞﹕添米勒 大衛芬查 愛‧死‧機械人 開箱

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