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娛樂

金秀賢《山寨人生》無限期擱置

【明報專訊】影視串流平台Disney+昨在首爾江南區的迪士尼韓國總部舉行發布會，當地內容負責人崔延宇表示，自2021年開台至今，先後推出40多部原創韓劇，其中2023至24年全球觀看次數最多的15部原創節目，韓劇佔9部，反映「韓流」席捲全球的大勢不變，今後將會繼續增產。

鄭雨盛《韓國製造》如期播出

除了崔延宇宣布今年下半年將會推出多部重頭劇，包括全智賢與姜棟元合演《暴風圈》、玄彬和鄭雨盛主演《韓國製造》、柳承龍《下流大盜》、路雲《濁流之爭》及池昌旭《操控遊戲》等。值得一提的是，鄭雨盛去年未婚當爸，模特兒文佳庇自爆為他誕下男嬰，但他拒絕結婚，加上有傳他一腳踏兩船，形象崩壞惹起網民批評，但新劇仍能如期上架；反觀《山寨人生》主角金秀賢因捲入金賽綸未成年拍拖風波，導致劇組停工，崔延宇承認「經過內部考慮，決定押後推出，除此之外，暫時未有進一步消息公布」。有傳《山》劇第1季原定4月首播，如今無限期擱置，金秀賢隨時面臨1800億韓圜（約10億港元）的巨額索償。

《韓國製造》除了鄭雨盛擔綱演出，亦是《哈爾濱》導演禹民鎬與主角玄彬再度合作，如此超強陣容，難怪製作公司Hive Media代表金元國信心十足，「在迪士尼大力支持下，新劇將會對韓流發展產生巨大影響」。故事以1970年代為背景，講述對財富和權力充滿野心的白冀兌（玄彬飾），跟不惜一切阻止他的檢察官張健榮（鄭雨盛飾）之間的角力。

另一方面，會上亦公布秀智與金宣虎自《Start-Up：我的新創時代》後相隔5年再度合演新劇《魅惑》，有傳製作費高達450億韓圜（約2.5億港元），稍後將赴內地取景。《魅惑》故事橫跨1935年京城與19世紀上海，講述秀智飾演的吸血鬼因痛失至愛，從此過着寂寞而封閉的生活，直至金宣虎扮演背景神秘的畫家出現，二人命運從此出現翻天覆地轉變。《魅惑》將於明年推出。至於李棟旭與金慧峻合演《殺人者的購物中心》第2季，暫定明年4月開鏡。

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