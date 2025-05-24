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娛樂

舒淇參賽片《狂野時代》毁譽參半 讚畢贛夠格角逐康城最佳導演 批評劇情晦澀難懂

【明報專訊】第78屆康城影展香港時間明日凌晨便會公布賽果，今年主競賽單元唯一入圍華語片《狂野時代》，由《地球最後的夜晚》內地導演畢贛操刀，金馬影后舒淇、《少年的你》易烊千璽、《狄仁傑之四大天王》趙又廷及《我們一起搖太陽》李庚希等主演，該片在康城場刊的影評得分2.4（4分滿分），可說毁譽參半。有評論指《狂》片是視覺盛宴，畢贛有實力角逐最佳導演，也有批評該片晦澀難懂，讓觀衆難以投入。

《狂野時代》是畢贛繼《路邊野餐》、《地球最後的夜晚》後的第三部劇情長片，並首度入圍康城影展主競賽單元。據報《狂》片上月初才殺青，片長155分鐘，劇情圍繞舒淇的角色動腦部手術中陷入意識深淵，並發現了仿生人（易烊千璽飾）。全片分為6個章節，涵蓋不同時代與感官主題，向電影演進史致敬。

康城影展場刊邀請12名影評人為主競賽單元電影評分，滿分4分，最低1分，截稿前尚有兩片未首映，暫時以烏克蘭《佔領廣場》沙基羅斯尼薩（Sergei Loznitsa）執導的《Two Prosecutors》，以及《伊朗的士笑看人生》導演約化巴納希（Jafar Panahi）的新片《It was just an Accident》成績最好，同得3.1分；意大利導演馬里奧馬多尼（Mario Martone）的《Fuori》得分1.1，敬陪末席。《狂野時代》得分2.4，算不好不壞。《Screen Daily》影評讚《狂》片「融合了多種風格和類型，呈現令人眼花繚亂的視覺盛宴」；同時6個章節沒明顯連接點，認為該片難以歸類，但具有冒險精神，適合願意開放思維的影迷。美媒Deadline的影評則指《狂》片可能是今年主競賽中最差的一部電影，同時也是最佳導演獎最有力的競爭者。《狂》片視覺效果受到讚賞，但Deadline指「是近年康城影展中最故意晦澀難懂的電影，讓人聯想到王家衛的《2046》」。

amfAR籌款 《狂野10》戰車拍賣

另一方面，愛滋病研究基金（amfAR）前晚亦在康城舉行晚宴籌款，出席嘉賓包括網購巨擘亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及其主播未婚妻Lauren Sanchez、《粗獷派建築師》奧斯卡影帝艾恩布迪（Adrien Brody） 、《荷里活爛片王》男星占士法蘭高（James Franco）、德國名模Heidi Klum、《狂亂世道》高文杜明高（Colman Domingo）、《狂野時速10》米雪路芝姬絲（Michelle Rodriguez）、流行曲天王米高積遜女兒帕里斯（Paris Jackson）、《靚太唔易做》泰莉克查（Teri Hatcher）、《不作虧心事》導演史派克李（Spike Lee）等；大會又邀請了Ciara、Adam Lambert及Duran Duran擔任表演嘉賓。今年的拍賣項目中，以曾在《狂野時速10》出現過的戰車Dodge Charger最矚目，籌得53.6萬美元（約418萬港元）善款；其次是品牌蕭邦的梨形黃鑽耳環，籌得45.2萬美元（約352萬港元）；美國視覺藝術家George Condo的畫作則以115萬美元（約897萬港元）成交。當晚其餘的拍賣項目，還包括艾恩布迪的藝術作品、與占士法蘭高共晉午餐，以及與史派克李一起看NBA紐約人隊的比賽等。今年的慈善時裝表演項目，以「占士邦」為題材，合共籌得50萬美元（約390萬港元）善款。

相關字詞﹕愛滋病研究基金 易烊千璽 舒淇 畢贛 狂野時代 第78屆康城影展

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