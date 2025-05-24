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娛樂

【娛樂場】《哪一天我們會紅》吸引網民討論 導演應智贇：始料不及

【明報專訊】ViuTV劇《哪一天我們會紅》昨晚第15集大結局，劇中演員表現到角色影射圈中人或事，均引起網上熱話，還未看的可以網上重溫。故事目標觀眾是熟識新媒體的年輕一代，對於較成熟的觀眾，可由淺入深了解這個圈子的生態。此劇導演應智贇曾執導電影《深宵閃避球》與《超神經械劫案》，劇集以輕鬆幽默氛圍呈現，涵蓋友情、網絡世界同業競爭及成長元素，反映新生代對「紅」的意義與價值觀。

年輕人為成名拼搏

劇情講述兩個人氣YouTube頻道『無景深』與『層層疊』的一班年輕人，為成名努力拼搏，面對激烈的流量競爭、人設危機及友情與利益之間的抉擇，其中情節「無景深」要以低成本拍攝MV，將《綠袖子》加上貼地歌詞，他們以「綠柚子」作道具配合拍攝，原來是一直睇錯《綠袖子》歌名是「柚」字，之後再掀起連串誤會，成為網民笑點。

對於《哪》劇成為網絡話題，導演應智贇受訪稱始料不及，「反應超越想像，畢竟大環境下，電視劇唔係單一娛樂，觀眾有好多選擇，雖然我哋團隊認為網絡題材有優勢，有機會激發起網民嘅關注，但係𠵱家每晚都有咁多觀眾主動分享感受同討論，確實始料不及」。他稱拍此劇是兩名編審唐翠萍與李卓風邀請，「他們邀請我參與其中，我哋同演員討論角色及多次圍讀，另外，好似喺美術同服裝嘅層面上，我哋都會一齊針對唔同嘅角色，分享自己嘅想法同溝通」。

應智贇感恩劇集播出後令多名演員被看見，「今次參與嘅演員都係好有靈光，加上題材相對貼近佢哋嘅生活，較容易理解，即使飾演幕後人員嘅演員，佢哋都可以喺身邊搵到參照嘅幕後同事，例如佢哋會模仿我哋喺現場嘅一啲行為舉止，呢個係相當有趣。我都盡量畀空間演員建立互信同友誼嘅關係，邀請佢哋一齊相處，好似劇中『無景深』幾名演員，好快已經建立起自己嘅團魂」。

至於有些情緒較重的戲分，應智贇亦以不同的嘗試去跟演員溝通，他說：「每當遇到一啲角色上嘅掙扎同挫折，我會嘗試分享自身經歷，或同演員傾談人生中有無近似嘅感受，一齊去搵番個狀態去帶畀觀眾。」

編審：感激內容創作者提供意見

《哪》劇反映新媒體生態，充滿實感，編審唐翠萍與李卓風在創作過程中花時間做好準備，特別感激提供寶貴意見的內容創作者，「事前做了很多資料蒐集，感激不少相熟的內容創作者分享他們的困難和掙扎，令我們可以塑造出有血有肉的人物」。劇中角色眾多，單是兩個頻道已經有10個主要角色，要在15集的篇幅一一表達，兩名編審表示有一定困難，「是很困難的，我們都希望認真看待每個角色，要共情他們的立場和處境，盡量立體地呈現出他們的人性，也希望每個演員都有發揮光芒的戲分」。

相關字詞﹕李卓風 唐翠萍 應智贇 哪一天我們會紅

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