為音樂劇《三．八》綵排 姚焯菲狂讚邱傲然有型

傳炎明熹（Gigi）跟內地公司簽約，Chantel未有聽聞，如屬實替對方高興，知道Gigi是很努力的人。

Tiger隊友江生（AK）新歌《心死了幾百次》在MV瞓棺材一幕，被網民質疑抄襲韓國男團BTS成員Jung Kook歌曲《Seven》MV，惹AK激動反駁。Tiger撐AK道：「創作的事很主觀，可能有時在某程度有相似地方，難去講是抄襲。最重要我們尊重和珍惜自己作品，對得住自己，和對得住行業。」

海兒陳泳伽演同一角色

海兒與陳泳伽分開場次演出同一角色，跟吳啟洋有擁抱戲。吳啟洋稱海兒較成熟，叫他大膽做動作；陳泳伽則較青春似細路女。由於高度不同，攬海兒時似箍頸，陳泳伽就可挨在他心口，演繹方法和情緒各有不同。

記者：林蘊兒