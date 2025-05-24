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娛樂

為音樂劇《三．八》綵排 姚焯菲狂讚邱傲然有型

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）、MIRROR成員邱傲然（Tiger）昨日聯同黃浩然、連詩雅、吳啟洋、陳泳伽（Winka）及海兒為合演音樂劇《三．八》排練，在導演詹瑞文和監製陳恩碩指導下演繹跳唱場面。Chantel多次讚對手Tiger：「你好有型呀！」她自爆現實中未試過直接讚男仔，起初有點尷尬，平日嬌嗲聲線只限在父母面前。Tiger開心借演出攞正牌被人狂讚，劇情暫未有安排與Chantel有親嘴戲，若劇情需要沒所謂。訪問時他們齊聲表示互相欣賞。問會否假戲真做？Tiger以「假作真時真亦假」回應，認為連大家都看不清他們真假，就代表彼此很投入角色，「我和Chantel私下有傾音樂，已想定完成音樂劇去慶功」。Chantel欣賞Tiger彈結他出色，又邀他作歌。

傳炎明熹（Gigi）跟內地公司簽約，Chantel未有聽聞，如屬實替對方高興，知道Gigi是很努力的人。

Tiger隊友江生（AK）新歌《心死了幾百次》在MV瞓棺材一幕，被網民質疑抄襲韓國男團BTS成員Jung Kook歌曲《Seven》MV，惹AK激動反駁。Tiger撐AK道：「創作的事很主觀，可能有時在某程度有相似地方，難去講是抄襲。最重要我們尊重和珍惜自己作品，對得住自己，和對得住行業。」

海兒陳泳伽演同一角色

海兒與陳泳伽分開場次演出同一角色，跟吳啟洋有擁抱戲。吳啟洋稱海兒較成熟，叫他大膽做動作；陳泳伽則較青春似細路女。由於高度不同，攬海兒時似箍頸，陳泳伽就可挨在他心口，演繹方法和情緒各有不同。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕P1X3L成員吳啟洋 COLLAR成員陳泳伽（Winka） 黃浩然 MIRROR成員邱傲然（Tiger） 姚焯菲（Chantel）

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