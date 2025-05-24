明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

姚子羚手腳出疹 徐偉棟介紹醫生 劉穎鏇學飛機維修未遇靚仔機師

【明報專訊】姚子羚、劉穎鏇、賴慰玲及吳偉豪昨日到尖沙嘴出席無綫節目《一日打工限定》快閃宣傳活動。姚子羚表示學整點心十分辛苦，最難是炮製完美蝦餃，感到很挫敗，「師傅知道要嚴師出高徒，其實都惜住我，啲師兄都用心教我，但師傅就叫我不要跟師兄調情」。她表示正等待為新劇開工。閒來是否跟緋聞男友徐偉棟拍拖？她即展示生了很多紅點的手拉開話題，「我等開劇等到出疹，連大髀都有，可能關壓力或天氣事，醫生稱紅疹爆到頂點就無事，不知幾時爆完，好彩塊面無事」。她稱徐偉棟沒有陪她睇醫生，但有介紹醫生給她，感情生活希望大家畀空間。對於徐偉棟稱希望有機會真正報喜訊。她說：「希望他拍多些好劇集和電影獲獎，都係一個恭喜。」

賴慰玲鍾意著制服想做空姐

劉穎鏇在節目中學習飛機維修，稱沒有做錯被罵，但未有機會遇上靚仔機師，「有機會想嘗試如賴慰玲般劏魚，因為我都驚，想克服」。賴慰玲到魚市場工作，賣魚又劏魚，一條龍服務，笑言現在最叻挑選象拔蚌，「我覺得最難是劏魚，最後都克服到，不過收工時老公和大仔來接我，就嫌我有特別的香水味（魚腥味）」。她表示對制服有偏好，想嘗試做空姐，「我鍾意著制服，以前睇《天幕下的戀人》，真的去商場做接待員，就是為了著制服」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕一日打工限定 吳偉豪 賴慰玲 劉穎鏇 姚子羚

上 / 下一篇新聞