姚子羚手腳出疹 徐偉棟介紹醫生 劉穎鏇學飛機維修未遇靚仔機師

【明報專訊】姚子羚、劉穎鏇、賴慰玲及吳偉豪昨日到尖沙嘴出席無綫節目《一日打工限定》快閃宣傳活動。姚子羚表示學整點心十分辛苦，最難是炮製完美蝦餃，感到很挫敗，「師傅知道要嚴師出高徒，其實都惜住我，啲師兄都用心教我，但師傅就叫我不要跟師兄調情」。她表示正等待為新劇開工。閒來是否跟緋聞男友徐偉棟拍拖？她即展示生了很多紅點的手拉開話題，「我等開劇等到出疹，連大髀都有，可能關壓力或天氣事，醫生稱紅疹爆到頂點就無事，不知幾時爆完，好彩塊面無事」。她稱徐偉棟沒有陪她睇醫生，但有介紹醫生給她，感情生活希望大家畀空間。對於徐偉棟稱希望有機會真正報喜訊。她說：「希望他拍多些好劇集和電影獲獎，都係一個恭喜。」