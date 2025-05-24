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娛樂

郭晉安否認與莊子璇發展「父女戀」 打波操體能 食健康產品助「回春」

60歲郭晉安否認戀23歲莊子璇︰勿妨礙我尋找真命天子

【明報專訊】60歲視帝郭晉安去年5月宣布與歐倩怡結束18年婚姻，跟一對子女生活。近日他被網民發現外貌回春，同時有指私下約會年齡相差37年的港姐冠軍莊子璇打網球，因而傳出「父女戀」。郭晉安昨日出席活動表示正積極喼弗，否認與莊子璇的緋聞，叫大家不要亂信，笑言不希望緋聞阻礙異性不敢埋身。至於會否接受跟另一半年齡相差大，他認為愛情無分界限。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

郭晉安、朱敏瀚、蔡潔、黃子恆、徐榮、孔德賢及鄭子誠昨日到西沙參與「名人明星慈善網球賽2025」，郭晉安表示愛上網球運動10多年，閒時約波友黃子恆、鄭子誠及黃智賢打波，今次首次參加網球賽，與徐榮贏得雙打冠軍，覺得以後可以多參加秋冬季比賽，因害怕炎熱天氣。問他外貌「回春」是否靠運動？他笑稱食健康產品有助提高回春能力，但身體強健也是重要一環，近期保持一周打兩場波，又找健身教練操體能，他說：「年紀大也要健身，但無打算操大隻，最重要健康為主，我都幾滿意現時身形，著衫更好睇。」

怕異性不敢埋身

郭晉安去年跟2023年港姐冠軍莊子璇在無綫劇《金式森林》飾演父女，建立良好關係，上月莊子璇23歲生日，郭晉安與同劇何廣沛、陳浚霆及陳曉華為她慶祝，莊子璇又在社交平台分享郭晉安教她打網球視頻，因而傳出「父女戀」。郭晉安立即澄清：「大家不要亂講，假㗎！不要亂信！不想影響到別人，也不要阻住我搵真命天子。（有對象？）未囉，怕傳傳吓無人埋嚟。」問他是否介意被指「父女戀」，能否接受跟莊子璇這個年紀的女生談戀愛？他說：「坦白講，愛情無分年齡界限，發生了才回答你們，姻緣這回事，我都不知呀。」有否跟異性約會？他說：「無乜，我爭取不到、把握不到，我是I人。（會否變E人？）努力嘗試中，現在的社會環境兩樣都需要有。」談到擇偶條件，他說沒什麼要求，最好有共同嗜好。傳出緋聞是否為他們主演劇集《金式森林》宣傳？他說劇集何時出街也未知。

朱敏瀚33歲生日未想成家立室

朱敏瀚表示學打網球兩年，波友是張振朗、黃子恆等，與緋聞女友陳曉華跟同一教練學網球，曾一起打波。有指他們興趣相似，喜歡同一球隊又愛打網球，他笑稱：「我們都是跟潮流啫！」昨日是他33歲生日，晚上收工後會趕回家跟媽媽、哥哥打邊爐慶祝。問到有否預陳曉華？他即扯開話題，指其他藝人朋友也有約他食飯慶祝。陳曉華有什麼表示？朱敏瀚說：「要問她！她應有發祝賀短訊給我，但我忙緊，未睇電話。」

朱敏瀚表示踏入33歲未想成家立室，目前希望在事業上拼搏及新劇盡快開工，因為拍攝工作延遲了數月。蔡潔主演新劇《玫瑰戰爭》因調動押後開拍，最近為另一部劇集《執法者們》做內地宣傳，很開心該劇在內地突破2億點擊率。

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