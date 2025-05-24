明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《九龍城寨》電影場景展開幕 胡子彤張文傑建議賣叉燒飯 伍允龍避談新戀情

【明報專訊】胡子彤、張文傑及伍允龍去年合演電影《九龍城寨之圍城》掀起一股城寨熱潮，他們昨日到九龍寨城公園出席《九龍城寨光影之旅》電影場景展開幕禮。胡子彤稱小時候曾到這公園玩，但當時不知歷史背景，拍完這套戲，場景又移師到這個公園展出，感覺像完成一個創舉，「是整個團隊功勞，因為一套電影可以將文化和歷史吸引到遊客十分重要，本地市民亦未必知道這段歷史，希望市民來看，並吸引多些外地觀眾來，支持香港電影及旅遊業」。張文傑看到場景勾起不少拍攝時的回憶，最開心是場景冷氣充足，是個幾好的旅遊點，「我們拍這套電影時，也想不到發展到這樣，一路走來，由夢幻到有種責任，一起憑這套電影推動香港旅遊業，有這機會一定要盡量做」。伍允龍最鍾意是天台場景，安排電視播放飛機經過。

《城寨》系列將開拍

3人建議增設售賣叉燒飯會更吸引，胡子彤透露曾計劃在這區開咖啡廳，覺得有商機，但想專心演藝工作而擱置。對於林建岳在現場透露同系列電影《龍頭》及《終章》將開拍，張文傑稱一直都是聽到消息，但未收到通知，他們很期待，他已準備好。伍允龍飾演的角色已死，稱正準備收電話，「未知有什麼安排，可能未話畀我聽，『王九』這角色演一次已很開心，相信有機會再見」。問他們會否擔任林峯紅館演唱會嘉賓？他們稱應該會，胡子彤表示前晚看了首場。問到是否為看嘉賓周秀娜？他笑道：「唔准咁講！我是睇阿峯，染咗髮靚仔到差點認不到。（周秀娜不靚？）呢啲嘢擺響心入面，不會講出口。」

伍允龍早前被網民發現跟年輕女子遊主題樂園，是否有新戀情？他表示與朋友去主題樂園玩得很開心，但拍拖與否不想講得太清楚，「我拍不拍拖都好，都不會特別宣布，被影到清清楚楚就講，至於話她好年輕，可能啲相影得不太清楚，但又不是好大。（是否圈中人？）以後就知」。

記者：林祖傑

上 / 下一篇新聞