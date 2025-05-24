紅館演唱會頭場 阿佘古天樂拍片贈興 林峯升半空腳震 周秀娜火辣伴舞

記者：柯美

攝影：劉永銳

林峯獻唱《Broken》時大跳椅子舞又自摸。他更挑戰高台極限，坐上舞台兩側的曲臂升降台，升至離地約20米高，跟山頂觀眾近距離接觸，全場歡呼尖叫。林峯在升降台獻唱《Baby Lady》和《幼稚未完》後表示畏高：「已盡力，hello山頂朋友，山腳朋友畀幾首歌的時間我照顧山頂朋友。山頂的朋友多謝你們，希望履行對你們的諾言，將距離拉近，但我腳震！」

升降台回到地面，林峯說喜歡平衡，然後由舞台底走到另一邊，全程直播台下情况，他再登上另一部升降台跟另一邊的山頂觀眾見面，獻唱《One More Time》和《幼稚完》，他自爆綵排時升上半空已嚇到鼻哥窿都無肉，但叫觀眾不用擔心，「做足安全措施，安全最重要，太近你哋都驚啦」。觀眾說不驚，他笑說：「我驚喎！」他希望如明年有演唱會Part 2，想去多幾個角落。

阿佘化身Man姐稱「林峯」襲港

演唱會間場亦為觀眾帶來驚喜，佘詩曼（阿佘）以《新聞女王》「Man姐」造型在熒幕驚喜現身，她化身新聞主播報道颱風消息，稱熱帶氣旋「林峯」襲港。凌文龍扮天文台科學主任，詳細分析這股「林峯」帶來的影響；朱鑑然則變身記者做街訪，訪問「市民」吳卓羲、周秀娜、余香凝及吳林峰，後者搞笑問：「颱風個名邊個定，點解叫『林峯』，唔叫『吳林峰』？」「城寨二子」胡子彤和張文傑、「王九」伍允龍及「龍捲風」古天樂齊參加搞笑演出，引來全場爆笑。之後林峯換衫後出場，跟吳林峰合唱《無傷大雅》。

陳慧琳任嘉賓合唱《馴獸師之王》

陳慧琳（Kelly）擔任表演嘉賓，穿黑色吊帶連身裙登場，全場觀眾尖叫，她跟林峯合唱《馴獸師之王》，唱畢Kelly笑稱是來追數，「上次答應做我演唱會嘉賓，但甩底！」林峯解釋因遇上颱風，「多謝Kelly邀請，我甩底對不起，因為遇上颱風，唔係呢個『林峯』」。Kelly指他沒出現，令她和歌迷好傷心。林峯讚Kelly擔任他演唱會嘉賓夠義氣。Kelly笑說若打風就不來，又趁機宣傳她7月紅館演唱會。林峯即自薦擔任嘉賓，Kelly說：「今次打風都要出席，不可以找藉口。」兩人即場打手指印確認。然後Kelly獨唱《隨身聽》。

入行25年 多謝粉絲陪伴成長

林峯唱罷《ApocaLips》，除去外套再騷麒麟臂演繹《Let's Get Wet》，此時身穿露腰衫、短裙的周秀娜現身，兩人大跳辣身舞，互相扭動身體，舞姿撩人，林峯更抱周秀娜轉了一圈，姿態優美。再踏紅館的林峯有感而發說：「相隔9年再踏紅館開演唱會，好開心。唔經唔覺已經入行25年，多謝大家陪住我成長，給我寶貴支持和意見，我會繼續努力，帶多些好的舞台和作品給大家。」之後他在10多名舞蹈員伴舞下，跳唱《熱能放送》、《Heart Attack》和《Nice》，觀眾high爆站起身跟住跳，演唱會在一片歡呼聲中結束。

古天樂騷前探班實測煙火效果

老闆古天樂除代表公司「One Cool」送花籃祝賀演唱會成功，還在開騷前親自到紅館探班，跟林峯及工作人員一同實測煙火效果。

林峯又在後台為前日40歲生日的周秀娜安排生日蛋糕慶祝，周秀娜興奮說：「多謝林峯，我生日正日可以企喺紅館舞台上過生日，多謝！」

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