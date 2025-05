紅館演唱會頭場 阿佘古天樂拍片贈興 林峯升半空腳震 周秀娜火辣伴舞

【明報專訊】林峯一連7場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025》紅館演唱會前晚開鑼,全晚施展渾身解數落力演出,勁歌熱舞獻唱多首經典歌曲,又升上離地約20米高,跟山頂觀眾近距離接觸,笑言有點畏高腳震。首場有不少驚喜,除與嘉賓陳慧琳合唱,跟周秀娜跳辣身舞外,還有佘詩曼、古天樂、吳卓羲等好友拍片贈興。尾聲時,林峯有感而發稱轉眼入行25年,感謝觀眾陪伴成長。