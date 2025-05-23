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娛樂

【開箱】《職業特工隊：最終清算》 湯告魯斯救世29年功成身退

【明報專訊】2023年《Barbie芭比》與《奧本海默》同期開畫，有網民發起「芭比海默」運動以示支持，結果兩片票房累收24億美元（約188億港元），締造商業上雙贏局面；今年輪到湯告魯斯（Tom Cruise）與「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）分別主演《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning）及《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina）緊接登場，兩片主角「巧合地」傳出緋聞，且看「職業殺姬」能否延續成功方程式。

重現過去7集精華片段

《職業特工隊》自1996年面世至今，29年合共推出8部電影，堪稱荷李活史上最長壽的動作片系列之一。由第5集《職業特工隊：叛逆帝國》開始，導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）一直與湯告魯斯合作無間，最後一集《職業特工隊：最終清算》亦不例外，結局片長接近3小時（169分鐘），製作費高達4億美元（約31.2億港元），為系列寫上圓滿句號，讓影迷留下美好回憶。

今集由湯告魯斯飾演特工Ethan Hunt收到美國女總統（安芝娜貝茜飾）的機密錄音揭開序幕，透過她的勸降發言，畫面重現過去7集的精華片段，無論是Maggie Q扮演女特工的動作戲，抑或阿湯與「前妻」米雪莫娜漢（Michelle Monaghan）在醫院結婚的場面，都令忠實粉絲感動不已。

阻止第三次世界大戰爆發

《職業特工隊：最終清算》宣稱是整個系列的結局，因此電影前半部分花上大量篇幅去歸納和解釋故事的前因後果，包括過去7集出現過的角色和事件，最終都在今集重現，並對結局產生無可逆轉的影響，例如在第3集出現的生化武器「兔腳」，其實是美國政府研發的人工智能「個體」（Entity）原型，植入俄羅斯潛艇作最後測試，它產生自主意識，開始改寫現實、操控人心、破壞經濟，甚至奪取各國政府的核武控制權，Ethan為了阻止第三次世界大戰爆發，再次召集隊友包括西蒙柏奇（Simon Pegg）、榮雷美斯（Ving Rhames）、希莉艾維（Hayley Atwell）及寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）等，展開最後一次救世行動。

另外，曾在第1集亮相的CIA分析員William（羅夫薩遜飾），因Ethan偷走機密檔案而遭上司處分，被放逐到北極探測站，今集驚喜現身，成為對付「個體」的關鍵人物，都算神來之筆。至於上集飾演反派Gabriel的伊西莫拉里斯（Esai Morales），原本是「個體」的忠僕，後因辦事不力淪為棄將，他為了背叛主人，必須集齊俄羅斯潛艇的保險箱鎖匙、取得「個體」原始碼，以及榮雷美斯研發的電腦病毒，藉以全面控制「個體」，成為掌管世界的新主人。Ethan等人豈能袖手旁觀？誓與時間競賽，撕破反派陰謀。

最大賣點動作場面

動作場面依然是《職業特工隊：最終清算》最大賣點，例如湯告魯斯穿著125磅重的特製潛水衣，闖入俄羅斯潛艇尋找記錄原始碼的硬盤「馬蹄鐵」，以及壓軸一場在小型飛機上攀爬並擊敗Gabriel的重頭戲，都拍得緊張刺激，但略嫌時間太長，拖慢緊湊節奏，尤其是Ethan獨自在潛艇內「碌來碌去」，難怪導演要加插一幕Ethan近乎全裸在北冰洋游水，然後希莉艾維飾演Grace穿著小背心為他進行人工呼吸的戲分，藉以「補償」觀眾。

作為荷李活經典諜戰片，就算觀眾明知Ethan打不死，面對本片至少兩個「致命」犯駁位，仍忍不住失笑，其一是Grace宣稱以0.1秒速度「捕捉」個體，制止核彈發射，簡直匪夷所思，目前民用AI聊天機械人程式ChatGPT運算速度尚且不止如此，何況能夠駭入並控制世界核武強國的「個體」？其次是Ethan擊敗機上Gabriel並搶去其降落傘，跳下逃生期間着火，眼看Ethan勢必從高空墮斃，然後鏡頭一轉，他安然着陸，究竟「第2個降落傘」從何而來？

上映日期：5月22日

相關字詞﹕伊西莫拉里斯 寶姬曼迪夫 希莉艾維 榮雷美斯 西蒙柏奇 基斯杜化麥格里 湯告魯斯 職業特工隊：最終清算 開箱

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