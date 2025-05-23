【娛樂場】《向陽．花》 趙麗穎素顏演爛命更生人士

《向陽．花》講述4名刑滿釋放女囚如何在困境求生，趙麗穎飾演的高月香為給女兒購買價值20萬的人工耳蝸，鋌而走險，罪成入獄，卻因這段經歷結識了黑妹（蘭西雅飾）、鄧虹（啜妮飾）、胡萍（王菊飾）和郭愛美（程瀟飾）。她們性格各有不同，卻同樣抱住「和生活硬碰硬」的態度，不服輸、不認命的4人，面對命運挑戰，一路為彼此撐腰。

為角色學手語 演技大爆發

趙麗穎片中有別於過往甜美形象，以素顏短髮不修邊幅造型示人，為聽障的女兒不惜拼命，在角色設計上顯得粗獷，甚至兇狠，讓觀眾看到不一樣的她。其中一場為幫出生入死的姊妹黑妺脫離魔掌，展開了一場血腥搏鬥，趙麗穎目露凶光的眼神，讓人膽寒。馮小剛將趙麗穎狠和恨的情緒表露出來，令趙演技大爆發，讓人眼前一亮。

有網民表示趙麗穎於《向陽．花》的演出徹底撕掉了「甜妹」標籤，展現她前所未有的成熟與魅力，不再局限於以往甜美可愛形象，以深刻細膩的表演征服觀眾。當中她面對困境時的堅韌和不屈，眼神中的光芒，彷彿能穿透銀幕直抵觀眾內心，不僅是她個人演技的突破，也是對角色的深度挖掘和精準把握。趙麗穎在演技上的變奏帶來不少迴響，為了演聽障兒童媽媽角色，特地去學習手語，與戲中囡囡互動時，效果更生活化。

蘭西雅演聾啞人驚艷觀眾

趙麗穎除主演外，亦是《向陽‧花》出品人之一，她與馮小剛19年前結緣，2006年參加「雅虎搜星」選秀就是馮小剛組的冠軍，之後演出馮小剛執導的廣告，從此踏入演藝圈，《向陽‧花》是兩人首次在大銀幕合作，令不少觀眾期待。

在王家衛執導的電視劇《繁花》飾演梅萍一角的王菊演出也甚為生鬼，還有新一代演員蘭西雅的表現亦備受關注。蘭西雅飾演聾啞人黑妹，演出驚艷觀眾，與趙麗穎的對手戲亦被讚精彩，其中二人躲在橋洞下欲言又止的眼神，連馮小剛看到都忍不住眼紅紅。

《向陽•花》5月29日香港上映