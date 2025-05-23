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娛樂

COLLAR成員許軼劇中下戰書 「劍神」張家朗拒認輸 開心被提起

「劍神」張家朗自覺內斂未諗幕前演出 楊文蔚婚期暫定明年

【明報專訊】方力申、「劍神」張家朗和「跳高女神」楊文蔚等昨日出席智能產品發布會，分享如何利用嶄新科技助提升運動表現。張家朗對於COLLAR成員許軼（Day）在ViuTV劇《哪一天我們會紅》拿激光劍隔空向他下戰書，笑言不會認輸，開心被該劇提起，稱若各方面能配合，可一試幕前演出。方力申透露游泳學校每月開支數十萬，因此親自做清潔，太太葉萱幫手做文書。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

COLLAR成員許軼在ViuTV劇《哪一天我們會紅》化身網紅，其中一幕拿起激光劍作狀向「劍神」張家朗下戰書，限對方兩小時內回覆「認輸」，否則當他投降；張家朗親自在網上留言「未必」，惹網民熱議。張家朗昨日笑言：「有留意報道，因為當時有時差問題，才遲了留言回覆，我是不會認輸！」劇中被提起是否很意外？他說：「開心的，不止我一個，有運動員被更多人關注是開心事。知道Day是誰，但不認識對方。」

張家朗因要專心應付比賽，很少出席公開活動，少接觸圈中人，未有收到格劍邀請，若有機會可以試，不過目前一切以比賽為重。若有演出邀請會否接受？他稱要視乎時間，以及是否適合自己，若各方面都能配合，可以試試，「無想過做什麼幕前演出，我個人比較內斂，之前曾拍廣告，現在面對鏡頭已好過以前少少」。

方力申被母勸放棄比賽 專心搵錢

方力申透露近日忙於打理剛開張的游泳學校，事事親力親為，又要為8月在新加坡舉行的「2025世界游泳錦標賽」備戰，參加分齡組，因工作撞期要放棄部分賽事，自爆母親曾勸他放棄比賽去搵錢，因已結婚要養家，掙錢好緊要，「去年出戰多哈奪世界第二排名，今次目標奪冠。我教小朋友游水會以求個人進步為前提，不過我現時的年紀，沒有進步可言，唯有追求獎牌名次」。

方力申透露游泳學校每月開支最少數十萬，因此親自做清潔，太太葉萱也有幫手處理文書工作，然後自爆與葉萱緣分早注定，「原來我們出世時曾住同一屋苑，該處有泳池，有在那兒游過水，不知小時候有沒有曾經擦身而過，大家是有緣，不過結婚後要共同努力去經營才可以繼續」。

楊文蔚想影雪景婚照

「跳高女神」楊文蔚上月底在社交平台宣布與相戀12年的前港乒代表，現職牙醫男友孔軍凱結束愛情長跑，婚期暫定明年。準新娘楊文蔚表示開始揀婚紗和物色地點影婚紗相，以往經常出賽，未必揀與運動有關聯的地點，「我喜歡雪景，幻想如同《First Love 初戀》情景，可能去北海道影相。我又喜歡張敬軒，所以男友揀在櫻花樹下（張敬軒歌曲名）求婚」。

楊文蔚表示想請張家朗飲喜酒，不過要視乎對方是否要專注比賽。楊文蔚因傷幾年未有出戰，有保持訓練，若有幕前演出邀請如拍劇，覺得適合又不阻訓練，稱可以考慮。

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