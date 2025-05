江𤒹生新歌MV見證自己喪禮 籲勿說得太遲

【明報專訊】MIRROR成員江𤒹生(AK)繼早前推出描述心動的《Love Is On The Way》後,新歌《心死了幾百次》道盡愛情中追悔莫及、說得太遲。他表示透過歌曲講述自己對愛情的看法,認為情侶間要不斷互相溝通,想講的即管大膽跟對方說,若然過猶不及,想講出口時可能已太遲。