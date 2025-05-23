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娛樂

江𤒹生新歌MV見證自己喪禮 籲勿說得太遲

AK推出虐心情歌 MV見證自己喪禮 預告個人專輯年底面世

【明報專訊】MIRROR成員江𤒹生（AK）繼早前推出描述心動的《Love Is On The Way》後，新歌《心死了幾百次》道盡愛情中追悔莫及、說得太遲。他表示透過歌曲講述自己對愛情的看法，認為情侶間要不斷互相溝通，想講的即管大膽跟對方說，若然過猶不及，想講出口時可能已太遲。

AK透露新歌受前輩古巨基《愛得太遲》啟發，「以前古巨基教曉我們何謂『愛得太遲』，這首歌想表達何謂『說得太遲』，有些話想說出口時已太遲，連講的機會也沒有，MV以死亡去呈現這種遺憾與懊悔」。MV中他的靈魂出席自己的喪禮，看到女友現身，卻苦無辦法跟她溝通，回憶起種種往事，反思所有說話已無法再傳達給對方。

擅長跳唱的AK今年以「情」為創作靈感，希望傳承Canton Pop的「親和力」，「入行時太貪心，總想挑戰更多新類型歌曲，反而沒做過這種陪着自己長大的抒情歌。今年有出碟大計，更加想推出一首很有『香港味』和香港情懷的Canton Pop。《Love Is On The Way》與《心死了幾百次》以愛情包裝，稍後會打造關於親情與友情的歌，產量會較以往每年出三四首歌多，今年一定出多過4首歌，令新碟內容更豐富，希望年底可推出」。

娛樂組

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