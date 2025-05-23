斷腳譚玉瑛撐拐杖復工 年底再動手術

【明報專訊】譚玉瑛今年2月初因跑樓梯發生意外，跌斷腳入院，經過3個多月治療，昨日首日復工，主持新城節目《QK玉瑛室》，公司送上蛋糕和香檳賀她復工。手持拐杖的譚玉瑛憶述受傷經過，稱因心急跑上樓梯，跑至一半發生意外跌倒，左膝受創，被送入急症室，醫生說要即刻開刀做手術，但她堅持完成音樂劇《醜小鴨》才動手術，「與一班小朋友排練了一段時間，不想他們失望，所以負傷坐輪椅完成演出」。雖然延遲手術，但沒有令她傷勢惡化，因打了石膏，傷口流血易受感染，所以手術和康復過程較長，「住院10幾日，不停打抗生素，一日兩次」。