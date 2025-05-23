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娛樂

斷腳譚玉瑛撐拐杖復工 年底再動手術

【明報專訊】譚玉瑛今年2月初因跑樓梯發生意外，跌斷腳入院，經過3個多月治療，昨日首日復工，主持新城節目《QK玉瑛室》，公司送上蛋糕和香檳賀她復工。手持拐杖的譚玉瑛憶述受傷經過，稱因心急跑上樓梯，跑至一半發生意外跌倒，左膝受創，被送入急症室，醫生說要即刻開刀做手術，但她堅持完成音樂劇《醜小鴨》才動手術，「與一班小朋友排練了一段時間，不想他們失望，所以負傷坐輪椅完成演出」。雖然延遲手術，但沒有令她傷勢惡化，因打了石膏，傷口流血易受感染，所以手術和康復過程較長，「住院10幾日，不停打抗生素，一日兩次」。

左腳肌肉流失乏力

譚玉瑛表示碎骨位置埋口不錯，不過左腳久未郁動，導致肌肉流失和無力，要做物理治療，「現在出街必需拿拐杖，行平路沒問題，行樓梯則不可。今（昨）日第一日返工，都要家人車我到公司門口」。她稱受傷初期感覺像肌肉撕裂，吃很多止痛藥，「這個教訓實在太大，康復漫長，又令身邊人擔心，身邊朋友都引以為鑑，年底還要再動一次手術」。受傷後是否獲另一半悉心照顧？譚玉瑛拒談另一半，透露有很多朋友探望她，湯水和食物不缺。黎芷珊在社交平台貼出到她家探望照片，令豪宅曝光，她笑說：「嗰度唔係我屋企。」

記者：柯美

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