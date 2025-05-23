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娛樂

與姚子羚了解中 徐偉棟：勿跟太貼

【明報專訊】吳肇軒、菁瑋和監製梁鴻華前晚出席馬來西亞電影《做個有錢人》首映禮，男主角張繼聰因離港工作缺席，徐偉棟和陳蕊蕊現身支持。跟徐偉棟傳發展「姊弟戀」的姚子羚未見同行，他稱對方很少出席首映活動。問到兩人目前發展到什麼階段，徐偉棟笑說：「慢慢了解中，你們不要跟得太貼」。日前有否趁「520」向心儀對象示愛表白，他說沒有，自己生日也沒特別慶祝，「不過若有女友，一定會記得對方生日」。徐偉棟多謝外界關心，現時與姚子羚想順其自然發展，請大家給予空間，有好消息會分享。

吳肇軒大馬拍戲遇靈異事件

吳肇軒表示新片在馬來西亞取景，結識當地網紅成朋友，合作愉快，希望有機會再到大馬拍戲，期待早年拍完的另一部當地作品可以上畫，進一步打入馬來西亞市場。他自稱天生擁有「敏感體質」，在大馬拍攝期間遇靈異經歷，在香港也試過難以解釋的事，「拍過一部有關《胭脂扣》短片，忽然胃痛到行不到，食藥也無效，後來拜神上香即無事，感覺好邪。最近拍戲演亡者，有收利市和上香，求心安理得」。他記得曾在夜店飲酒後，用塔羅牌為友人占卜愛情運超準確，事後有師傅指他被黑氣纏身，需拜神化解。提議他效法公司老闆古天樂曬黑皮膚增陽氣，吳肇軒稱不敢有樣學樣，因不是人人曬黑都像古天樂好看。

吳肇軒透露有師傅指他具「包租公命」，在外地有被動收入，實際卻不擅長投資，更發生烏龍事，「數字方面我好蠢，最好能找到女友幫我管數和處理日常文書。最近因未去領取新智能身分證，從外地回港入境時，遭海關扣查半小時。海關人員好客氣，一再提醒我要換新證才可出入境，我真是一時忘記，大家不要學我」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕做個有錢人 監製梁鴻華 菁瑋 吳肇軒

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