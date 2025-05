7場紅館騷開鑼 金毛林峯chok爆登場曬麒麟臂

【明報專訊】林峯相隔9年再踏紅館舞台,舉行一連7場《GO WITH THE FLOW林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》,昨晚開鑼,一班圈中好友送花籃祝賀演出成功,包括老竇「陳占」郭富城和「秋哥」任賢齊。他特別染了一頭金髮,穿著背心曬麒麟臂,還有露背裝大騷操肌成果,並以招牌chok爆甫士勁歌熱舞,令全場觀眾尖叫不停。